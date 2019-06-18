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Тысячи стрижей поселились на берегу Обского моря рядом с Микрорайоном Бердска

Бердчане удивляются прилету этих птиц, раньше здесь стрижей они не видели. (ВИДЕО)

18.06.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 11 коммент.
 
Тысячи стрижей поселились на берегу Обского моря рядом с Микрорайоном Бердска

Стрижи достигают скорости более 100 км/ч

Новых поселенцев обнаружили на берегу Обского моря в Бердске.

Бердчанка Алена вместе с супругом уже лет пять ходит гулять на побережье. Несколько назад они с удивлением обнаружили, что рядом с берегом летает очень много стрижей. Раньше их здесь они никогда не видели. С чем связано то, что стрижи прилетели вдруг в Бердск? — интересуется Алена.

Автор видео «Курьер. Среда. Бердск»

Стрижи в Бердск прилетают давным-давно и селятся на высоких берегах водоемов, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердского охотобщества Игорь Кашин.

— Помню в пору моего детства мы лазили в гнезда стрижей и доставали птенцов, разглядывали их, а потом возвращали обратно, — вспомнил Игорь Александрович.

Большое количество стрижей Игорь Кашин связывает с вылетом молодежи и погодой. Обычно их много перед дождем или после дождя, когда увеличивается количество насекомых.

По словам Кашина, в этом году значительно увеличилось количество не только стрижей, но и скворцов. В лесу это очень заметно.

Дети воздуха

Как только молодой стриж вылетает из гнезда, он может не приземляться до достижения им возраста двух лет и способности к воспроизводству. За этот период стриж может пролететь около 500 000 км, пишут на pikabu.ru.

Ноги стрижей не приспособлены к ходьбе и плаванию. В лучшем случае, оказавшись вдруг на земле, стриж сможет проползти несколько метров. Даже взлететь с земли он не способен, так как крылья слишком длинные, а ноги — слишком короткие. Единственное исключение — черные стрижи, они могут подпрыгнуть, чтобы взлететь.

Стрижи питаются «воздушным планктоном» — мелкими летающими насекомыми. Они пьют, моются и спариваются в полете. А для того, чтобы оставить потомство, вьют гнезда под крышами или в стенах. Стрижи живут около 20 лет, и все эти годы проводят в небе.

У черного стрижа самая большая горизонтальная скорость полета, она достигает 120-180 км/ч.

Еще в конце XIX века в Южной Европе массово разорялись гнезда черных стрижей, так как мясо их птенцов «считалось очень вкусным»

Блюдо «Ласточкино гнездо», которое так любят китайцы, состоит из съедобной слюны стрижа, который обитает в Полинезии и Юго-Восточной Азии.

Одна из особенностей стрижей — резкие и значительные колебания температуры тела. Разумеется, стрижи — животные теплокровные, в этом нет никакого сомнения. Но температура их тела в большей, чем у других птиц, степени зависит от температуры окружающей среды. Кроме того, если температура падает слишком низко, стрижи прячутся в гнездо и как бы впадают в спячку.

В хорошие дни стрижи прилетают к гнезду раз 30-40 в день, каждый раз принося «пакетик» с едой. Так как с каждым пойманным насекомым птице прилетать невыгодно, то она «копит» их, упаковывает, обволакивает клейкой слюной, и приносит птенцам. В таком «пакетике» от 400 до 1500 насекомых.

Стрижи могут спать в воздухе. Причем не несколько минут, а несколько часов, планируя высоко в небе, изредка во сне пошевеливая крыльями. Утром просыпаются и приступают к своему обычному делу — начинают ловить насекомых.

Самый крупный стриж, белоспинный, составляет 25 см в длину и весит 175 г.

Африканский пальмовый стриж с помощью слюны приклеивает свое гнездо к нижней части пальмовых листьев, а яйца приклеивает к гнезду. Высиживая кладку яиц, родители зависают, цепляясь когтями.


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(11) Комментариев

  1. Аноним

    Живу в Бердске 44 года. Стрижи там селились всегда, сколько себя помню.

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  2. Аноним

    «стрижи — животные теплокровные…»
    ===================================
    может всё же птицы? Писать так, просто проявлять своё невежество :(

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  3. Гость

    Про «вкусных птенцов» зря написали. Как бы чего не накликали! =-O

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  4. Аноним

    Стрижи вчера над кварталом и среди МКД носились группами. Скорость в полёте у них точно была под 180км/ч. Виртуозы они: летят в стекло, но ловко уворачиваются.

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