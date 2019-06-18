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Мэрский контроль: не замерзнут ли посетители в детской поликлинике проверит глава Бердска

Евгений Шестернин не хочет, чтобы повторилась история прошлого отопительного сезона: в половине здания тепло, в половине мерзнут пациенты и врачи.

18.06.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Мэрский контроль: не замерзнут ли посетители в детской поликлинике проверит глава Бердска

Зимой этого года в детской поликлинике №1 мерзли врачи и пациенты

До конца месяца закончится подготовка к отопительному сезону в горбольнице Бердска.

Взять ситуацию по детской поликлинике №1 на контроль поручил подчиненным мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Запланируйте мое посещение, я хочу получить полный ответ. Чтобы у нас в половине здания люди не мерзли, — акцентировал на совещании чиновников 17 июня Евгений Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в декабре 2018 года жители жаловались на холод в центральной детской поликлинике. Температура там не повышалась выше 8 градусов — мерзли и врачи, и маленькие пациенты. По словам главврача бердской горбольницы Юрия Краморова, холод в детской поликлинике был связан с неправильной подачей тепла. С проблемой разбирались сотрудники Комбината бытовых услуг и АХЧ ЦГБ. Холодно было только на втором этаже поликлиники, во всех остальных отделениях горбольницы тепло. Для того, чтобы педиатры и их маленькие пациенты не мерзли, в кабинетах установили электрообогреватели. Сотрудники КБУ и горбольницы провели осмотр оборудования в детской поликлинике. Подрядчики, проводившие капремонт в здании, сделали регулировку системы, которая не входит в городскую систему по теплоснабжению. Проблема, связанная с балансировкой системы отопления, была устранена. Хотя температура была близка к норме, посетители продолжали жаловаться на холод, тогда приняли решение, что Комбинат бытовых услуг проведет ряд работ, в том числе по увеличению площади обогрева. Были установлены дополнительные секции радиаторов отопления.

По словам руководителя Комбината бытовых услуг Владимира Воспанчука, в детской поликлинике прошла совместная работа КБУ и АХЧ горбольницы. На место выезжал инженер из специализированной организации, который вместе с руководством и техперсоналом больницы провел обследование и выдал рекомендации.

— Рекомендации выдали. Мы не единожды в субботу и воскресенье проводили выездные совещания, чтобы людей не было, чтобы не мешать им. Рекомендации должны быть исполнены. Поэтому я этот вопрос и ставлю. Я понимаю, что этим вопросом министерство здравоохранения должно заниматься. Но учитывая, что больница находится на территории города, я не думаю, что министерство обидится, если мы еще раз сами проконтролируем, выполнены предписания или нет, — подчеркнул Шестернин.


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