КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2к.кв. в зеленой зоне города!
Срочно продам квартиру в тихом центре!
Продам 3-ю
Продам шикарную 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

На первой встрече Зеленский заявит Путину о принадлежности Крыма и Донбасса

Песков: о рейтинге Путина нужно судить в длительной перспективе, а не по одному месяцу

Воняет бензином в «древних» автобусах на общественных маршрутах в Бердске

Сожаления в глазах родителей выпавших из окон детей не увидел главврач ЦГБ Бердска

Задушили черную собаку-метиса и бросили в лифте Новосибирска

Песков: Путину доложили о Чемодановке

Базовую математику сдали все выпускники в Бердске

Дачникам разрешили присваивать излишки земли

Путевку в «Артек» завоевал нормативами ГТО школьник из Бердска

Путин ввел штраф за опасную для озонового слоя утилизацию мусора

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Давно не брал кредит, оказывается, сначала платишь большую часть процентов?

Так во всем мире?

18.06.2019 8 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал наивный:

Давно не брал кредит в банке, тут решился. Оказалось, что сумма распределяется так, что сначала ты платишь основную часть процентов по сути за весь период, а потом тело кредита. Так во всем мире?

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Оставьте Блукке Наталью Михайловну жителям поселка Новый! На первой встрече Зеленский заявит Путину о принадлежности Крыма и Донбасса Первый случай клещевого энцефалита зафиксирован в Бердске

(8) Комментариев

  1. Аноним

    Аннуитетный и дифференцированный платежи.
    Почитайте в интернете о их отличиях.
    Если вы не собираетесь полностью гасить кредит раньше срока- то вам должно быть без разницы.

    Thumb up 1 Thumb down 1

    • zizou

      Аннуитетный и дифференцированный платежи.
      Почитайте в интернете
      =========================
      зачем читать, если нынче российские банки оставили только аннуитетный способ платежа?

      Thumb up 3 Thumb down 3

  2. Гость

    Это Россия детка :-D

    Thumb up 2 Thumb down 4

  3. Аноним

    банкам выгодны многолетние кредиты. Иногда сумма выплат в 2 и более раз больше самого кредита. Как-то решил в Сбере взять, так проценты стали расти при уменьшении срока с 5 лет до года! Взял-бы на 5 лет, платил-бы 10,5% годовых, взял на год и уже под 16,5%, такая арифметика Сбера. :(

    Thumb up 3 Thumb down 0

  4. Аноним

    Давно не брал — и не бери.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  5. Аноним

    Не хотите переплачивать проценты, ЧДП вам в помощь. Обязательно с уменьшением срока кредитования!

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика