Давно не брал кредит, оказывается, сначала платишь большую часть процентов?

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Аннуитетный и дифференцированный платежи.
Почитайте в интернете о их отличиях.
Если вы не собираетесь полностью гасить кредит раньше срока- то вам должно быть без разницы.
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Аннуитетный и дифференцированный платежи.
Почитайте в интернете
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зачем читать, если нынче российские банки оставили только аннуитетный способ платежа?
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Это Россия детка
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банкам выгодны многолетние кредиты. Иногда сумма выплат в 2 и более раз больше самого кредита. Как-то решил в Сбере взять, так проценты стали расти при уменьшении срока с 5 лет до года! Взял-бы на 5 лет, платил-бы 10,5% годовых, взял на год и уже под 16,5%, такая арифметика Сбера.
3 0
Ну и брали бы на 5 лет,гасили за 3,досрочно.
0 0
так это еще бабка надвое сказала, че там в договоре…
0 0
Давно не брал — и не бери.
2 0
Не хотите переплачивать проценты, ЧДП вам в помощь. Обязательно с уменьшением срока кредитования!
0 0