Задушили черную собаку-метиса и бросили в лифте Новосибирска

По требованию прокуратуры Кировского района г. Новосибирска следователь полиции 17 июня т.г. возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения боли и страданий, а равно из хулиганских или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов), сообщает прокуратура НСО.
Органы полиции (дознаватель) отказали в возбуждении уголовного дела, однако прокуратура, оценив материалы процессуальной проверки, внесла руководителю следственного органа требование от 13.06.2019 об устранении нарушений закона. После этого уголовное дело было возбуждено.
Предварительно установлено, что в вечернее время 24 апреля неустановленное лицо, в неустановленном месте жестоко обратилось с собакой (метис, черного окраса). Труп животного с признаками насильственной смерти был обнаружен в кабине лифта дома по ул. Петухова в Кировском районе г. Новосибирска.
По результатам проведенной экспертизы установлено, что смерть животного наступила в результате механической асфиксии верхних дыхательных путей. Кроме того, обнаружены другие существенные повреждения, свидетельствующие о садистском отношении к животному.
Прокуратура согласилась с возбуждением уголовного дела, сейчас проводятся необходимые следственные действия.
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