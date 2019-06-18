Базовую математику сдали все выпускники в Бердске

Выпускной вечер для одиннадцатиклассников пройдет 27 июня в Бердске.

Предварительные итоги государственной аттестации будут известны в августе, все еще пока находится в работе, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.

— Государственная итоговая аттестация прошла в штатном режиме. Мы уже смотрели математику, базу, все дети подтвердили свои знания. Сейчас будем ждать результаты по русскому языку, — отметила Жанна Леонидовна.

Особенность этого года, новшество: для получения аттестата с отличием необходимо иметь по всем предметам в 10 и 11 классах «отлично», сдать экзамены по русскому языку и математике только на уровне не менее 70 баллов по каждому из предметов.

Уже известны результаты экзаменов по химии. И по этому предмету выпускница школы №1 Мария Кошечкина получила 100 баллов.

Напомним, основной период итоговой аттестации завершился для одиннадцатиклассников 13 июня, для девятиклассников — 14 июня, затем для тех выпускников, кто по уважительной причине пропустил эказамены, наступили резервные сроки — до 1 июля. Как и в предыдущие годы, самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ по выбору оказалось обществознание. Этот экзамен сдавали 10 июня.

В этом году одной из выпускниц на ЕГЭ по математике стало плохо, и ее увезла скорая помощь. ЕГЭ по математике ей придется пересдавать в резервные сроки.

На сдаче экзаменов в 9 классе стало плохо одному из школьников. Он получил травму, но пришел на испытание. Учащегося увезли в больницу и провели операцию.

Для получения аттестата необходимо сдать четыре экзамена девятиклассникам. Два обязательных предмета — русский язык и математику, и две дисциплины по выбору.

Два девятиклассника пытались нарушить правила сдачи ОГЭ — пронести сотовые телефоны, но на входе их остановили. Телефоны забрали.