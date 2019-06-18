КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2к.кв. в зеленой зоне города!
Срочно продам квартиру в тихом центре!
Продам 3-ю
Продам шикарную 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

На первой встрече Зеленский заявит Путину о принадлежности Крыма и Донбасса

Песков: о рейтинге Путина нужно судить в длительной перспективе, а не по одному месяцу

Воняет бензином в «древних» автобусах на общественных маршрутах в Бердске

Сожаления в глазах родителей выпавших из окон детей не увидел главврач ЦГБ Бердска

Задушили черную собаку-метиса и бросили в лифте Новосибирска

Песков: Путину доложили о Чемодановке

Базовую математику сдали все выпускники в Бердске

Дачникам разрешили присваивать излишки земли

Путевку в «Артек» завоевал нормативами ГТО школьник из Бердска

Путин ввел штраф за опасную для озонового слоя утилизацию мусора

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


На первой встрече Зеленский заявит Путину о принадлежности Крыма и Донбасса

Владимир Путин не отказывался от контактов с Зеленским, но отмечает, что таких предложений не поступало. Президент добавил, что не поздравил Зеленского из-за того, что он говорит о России как о враге.

18.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
На первой встрече Зеленский заявит Путину о принадлежности Крыма и Донбасса

Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным

Зеленского спросили, что он сказал бы Путину на их первой встрече. Президент Украины заявил, что указал бы на территориальную принадлежность Донбасса и Крыма. Главы государств еще не контактировали напрямую.
Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины. Об этом Зеленский заявил в интервью Bild.

«Когда вы впервые встретитесь с Путиным, что вы ему скажете?» — спросили журналисты. «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — ответил Зеленский.

Зеленский выразил надежду на возвращение Крыма в состав Украины, отметив, что любит полуостров и много раз там бывал. «Для меня Крым всегда был и остается частью Украины», — добавил он.

По его словам, в Киеве уверены, что антироссийские санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены.

Зеленский считает санкции инструментом, который может помочь вернуть территории и добиться прекращения огня. «Если этот инструмент не работает, значит механизм нужно дополнить», — сказал президент Украины.
Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины, главы государств не встречались и не говорили по телефону. В Кремле заявляли, что глава государства занимает выжидательную позицию по своему украинскому коллеге. «В целом подход позитивный и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сам Путин говорил, что не отказывался от контактов с Зеленским, но отметил, что таких предложений не поступало. Президент добавил, что не поздравил Зеленского из-за того, что он говорит о России как о враге.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который провели на полуострове в 2014 году. Киев не признает результаты данного голосования и считает данную территорию временно оккупированной. В Москве настаивают на законности референдума. Президент Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности полуострова «исторически закрыт».

Источник: РБК


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Оставьте Блукке Наталью Михайловну жителям поселка Новый! На первой встрече Зеленский заявит Путину о принадлежности Крыма и Донбасса Первый случай клещевого энцефалита зафиксирован в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика