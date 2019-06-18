Дачникам разрешили присваивать излишки земли

Как пояснили «Российской газете» в Федеральной кадастровой палате Росреестра, изменения в законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости» направлены на упрощение процедуры проведения комплексных кадастровых работ.

«В целом это благотворно скажется на положении собственников земельных участков», — подчеркивает замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

Кроме того, теперь россияне получают возможность оформить в собственность излишки земли, если в результате комплексных кадастровых работ выяснится, что фактически используемая ими площадь превышает указанную в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Также правообладатели земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, которые в соответствии с законом о регистрации считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в ЕГРН, получают право предоставить имеющиеся у них материалы и документы кадастровым инженерам для внесения сведений об их объектах в госреестр. Это позволит сократить количество земельных споров и защитить права собственников, считают в кадастровой палате.

Источник: РГ