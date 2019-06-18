Путин ввел штраф за опасную для озонового слоя утилизацию мусора

В России будут штрафовать за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой, данная статья введена в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) федеральным законом, подписанным в понедельник президентом РФ Владимиром Путиным.
В соответствии с новой статьей КоАП, за несоблюдение этих требований гражданам грозят штрафы в размере одна-две тысячи рублей, юридических лиц будут штрафовать на 100-250 тысяч рублей.
За повторное нарушение в течение года сумма штрафа для граждан вырастет до 3,5 тысячи рублей, для юридических лиц — до 400 тысяч.
Кроме того, штрафовать будут за аналогичные нарушения при обращении с потенциально опасными химическими и радиоактивными веществами, а также с микроорганизмами. За первое нарушение предусмотрен штраф для граждан в размере 5-10 тысяч рублей, для юридических лиц — в размере 100-250 тысяч рублей. За повторное же нарушение размер штрафа вырастет для граждан до 12 тысяч, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.
Если же действием или бездействием будет нанесен вред здоровью людей или ущерб окружающей среде, не попадающий под статьи уголовного кодекса, то штраф для граждан составит 15-20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 350 до 400 тысяч рублей.
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Вот тоже довольно важное для многих
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
https://www.rbc.ru/society/17/06/2019/5d079ea39a79474f8c00234a
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А что теперь пукать нельзя?
2 0
Можно. Только хлором не пукайте. ))
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Не думаю, что путин знает, что такое озоновый слой, да и вряд ли он представляет все тонкости влияния углекислоты на данный слой. Но казну надо как-то наполнять, поэтому штрафы будут придумывать все новые и новые, его многочисленной свите друзей требуется еще больше домиков в Европе.
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Хотя бы в википедию заглянул.
По общепринятой в научной среде теории, во второй половине XX века всё возрастающее воздействие антропогенного фактора в виде выделения хлор- и фторсодержащих фреонов привело к значительному утончению озонового слоя.
Согласно другой гипотезе, процесс образования «озоновых дыр» может быть в значительной мере естественным и не связан исключительно с вредным воздействием человеческой цивилизации.
Площадь озоновой дыры над Антарктикой составляла в 2018 году в среднем 22,8 млн квадратных километров
среднегодовые величины колебались:
в 2010—2017 годах от 17,4 до 25,6 млн квадратных километров,
в 2000—2009 годах — от 12,0 до 26,6 млн квадратных километров,
в 1990—1999 годах — от 18,8 до 25,9 млн квадратных километров.
Среднее значение, как выясняется, остается практически неизменным.
Из чего следует, что на естественных природных процессах наше правительство хочет содрать со своего народа деньжат.
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Фейки на службе у правительства и президента.
«Несколько десятилетий назад была проведена компания по борьбе с так называемой Озоновой дырой и довольно успешно. Якобы, из-за аэрозолей и Фреона в атмосфере уменьшается количество Озона, который предохраняет Землю от смертоносного космического излучения. Теперь уже доказано, что вся компания была придумана конкурирующими группами, некоторые фирмы решили разорить другие фирмы и дали деньги на эту акцию. Сейчас никто про Озоновую дыру не вспоминает, все это оказалось фуфлом.»
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Про штрафы мы поняли.
Не поняли за что…
Какие конкретно вещества?
Как обычный гражданин ими пользуется? И что ему сделать, чтоб не пользоваться этими загадочными веществами?
Редакция, хоть ликбез какой проведите….
А то вон, мамочка ландыши ребенку в коляску положила, тоже ликбез никто не провёл.
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…при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой…)))))))))
Ученые до сих пор не знают, что влияет на озоновый слой — также, как не знают, что находится внутри Солнца и Земли.
Первая большая озоновая дыра была обнаружена над Антарктидой в 1985 году. Ее диаметр составлял около 1000 км, причем она появлялась каждый год в августе, а к началу зимы исчезала.
3 ноября 2017 года
Гигантская дыра в защитном озоновом слое Земли сжалась до минимума с 1988 года, говорят специалисты НАСА.
Знаменитая озоновая дыра в этом году сократилась до 7,6 миллионов квадратных миль, что на 1,3 миллиона квадратных миль меньше, чем в прошлом году, говорят ученые. При этом уменьшение дыры продолжается.
«Погодные условия в Антарктиде стали теплее, и это замедлило потерю озона», — сказал Пол А. Ньюман (Paul A. Newman), специалист Центра космических полетов Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд.
PS
Логика репрессивного режима: Если вы производите тепло, которое помогает уменьшить озоновую дыру (НАСА), то мы вас будем штрафовать за глобальное потепление.
Если вы не производите тепло, то мы вас оштрафуем за расширение озоновой дыры.
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Путин!
Если озоновая дыра будет продолжать уменьшаться, вы гарантируете, что все штрафы будут возращены оштрафованным?
Сейчас штрафуют за потепление, в котором доля человеческого фактора составляет миллионные доли процента.
А если вдруг произойдет глобальное похолодание — где можно забрать штрафы?
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да хватит уже физикой пугать. Дело в обычном желании власти пограбить население… и только!
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Мусорные свалки как вредили экологии, так и вредят.
Мусор как кидали люди в лес, в кусты, в траву, так и кидают.
ТКО как сжигали промзоны, частный сектор и дачники, так и сжигают.
Провода как обжигали металлисты, с молчаливого разрешения пожнадзора, так и обжигают.
Свалка городская так же, периодически дымит.
Новую статью в КоАП ввели. Да, статья нравится. А контролёры то кто…
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