Взбунтовались авиапассажиры рейса Новосибирск-Таиланд

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В итоге долетели или нет?
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долетели без проблем.
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Какая то клуша устроила истерику, в итоге десять человек лишили себя отдыха, при это еще и заплатив за это! Класс!!!
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Интересно, те кто поддался панике, искренне считают, что персонал самолёта «Камикадзе» и готовы лететь на неисправном самолёте? Если бы с самолётом было бы что то не так, капитан корабля бы первый начал бить тревогу.
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