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Взбунтовались авиапассажиры рейса Новосибирск-Таиланд

Пассажиры отказались лететь самолетом авиакомпании AZUR Аir, заподозрив, что он неисправен. Борт все-таки вылетел из аэропорта Толмачево, но 10 человек остались на земле.(ВИДЕО)

18.06.2019 Фото: скриншот видео 4 коммент.
 
Взбунтовались авиапассажиры рейса Новосибирск Таиланд
Пассажиры рейса «Новосибирск-Таиланд» устроили бунт и подняли панику, отказавшись лететь на самолете.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 17 июня, в новосибирском аэропорту Толмачево. Лайнер авиакомпании AZUR Аir должен был лететь в Таиланд, но взлет задержали. Причиной стал бунт пассажиров на борту самолета.

— Самолет долгое время не могли завести, после чего люди начали паниковать и возмущаться, а после этого заявили, что никуда не полетят на этом самолете, потому что он, по их мнению, неисправен. Рейс уже задержали на 40 минут, — описали ситуацию в группе «Жесть Новосибирска» в «Инстаграме».

На видео бортпроводник успокаивает взволнованных задержкой вылета пассажиров:

— Данное воздушное судно абсолютно исправное. Неисправное воздушное судно никогда не поднимется на воздух.

Однако, пассажиров эти аргументы не успокаивают.

— Мы не полетим на нем. Мы выходим! — кричит одна из пассажирок.

По словам очевидца, сотрудники аэропорта уверяли, что самолет исправен, проверка показала, что система работает, хотя до этого его не могли завести. Из-за этого десять человек все же покинули самолет.

Источник: nsk.kp.ru


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(4) Комментариев

  1. Новый мэр

    В итоге долетели или нет?

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  2. Аноним

    Какая то клуша устроила истерику, в итоге десять человек лишили себя отдыха, при это еще и заплатив за это! Класс!!!

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  3. Аноним

    Интересно, те кто поддался панике, искренне считают, что персонал самолёта «Камикадзе» и готовы лететь на неисправном самолёте? Если бы с самолётом было бы что то не так, капитан корабля бы первый начал бить тревогу.

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