На первой встрече Зеленский заявит Путину о принадлежности Крыма и Донбасса
Песков: о рейтинге Путина нужно судить в длительной перспективе, а не по одному месяцу
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Гори она страна синим пламенем, пока мы всем междусобойным кабинетом следим за колебаниями рейтинга.
Наконец-то Песков выдал государственую политическую тайну — ради чего они все там сидят в Кремле и что считают основным в своей работе.
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