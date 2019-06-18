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Песков: о рейтинге Путина нужно судить в длительной перспективе, а не по одному месяцу

Песков: по по поводу методик и еженедельных колебаний рейтингов президента лучше обращаться к социологам.

18.06.2019 Фото: Кремлин.ру Один комментарий
 
Песков: о рейтинге Путина нужно судить в длительной перспективе, а не по одному месяцу

Владимир Путин

Судить об общественном рейтинге Путина на основе данных, полученных в течение одной недели или месяца — неправильно, необходимо брать за основу более длительный период, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все, что можно было сказать по этой теме, мы уже сказали. Каких-то новых элементов нет. Существуют: «а» — разные методики, «б» — существует определенная — рыночным языком (выражаясь) — волатильность, и, конечно, судить по неделе или судить даже по месяцу о падении рейтинга или его росте – не совсем правильно. Нужно все-таки судить по рейтингу по более длительной перспективе», — сказал Песков, отвечая на вопрос о снижении рейтинга Путина на основе новой методики опросов ВЦИОМ накануне прямой линии с президентом.
Песков также добавил, что по поводу методик и еженедельных колебаний рейтингов президента лучше обращаться к социологам.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Гори она страна синим пламенем, пока мы всем междусобойным кабинетом следим за колебаниями рейтинга. :-D
    Наконец-то Песков выдал государственую политическую тайну — ради чего они все там сидят в Кремле и что считают основным в своей работе.

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