Песков: Путину доложили о Чемодановке

Пресс-секретарь президента России заявил, что выяснять причины этой истории — дело правоохранительных органов. Напомним, в массовой драке между сельчанами и цыганами — один погиб и несколько пострадали.
Уголовное дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 15 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории — дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Между жителями Чемодановки вечером 13 июня, по данным УМВД Пензенской области, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, пострадали пять человек, двое госпитализированы, один из них скончался в больнице, второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 15 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.
«Безусловно, нам известно о том, что там происходит, это также весьма резонансная ситуация. И сейчас президент был в Таджикистане, и ему докладывалось, когда это все случилось», — сказал Песков в понедельник журналистам.
Отвечая на вопрос о возможном иностранном вмешательстве в ситуацию, пресс-секретарь главы государства отметил, что о причинах произошедшего в Чемодановке «с руки говорить правоохранительным органам».
Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор Иван Белозерцев, комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила НСН, что инцидент произошел из-за ссоры детей на пруду, а сельчане сами пришли в дом цыган и начали драку.
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