КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю квартиру
Продам 2к.кв. в зеленой зоне города!
Срочно продам квартиру в тихом центре!
Продам 3-ю
Продам шикарную 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Чья землица: 20 самых дорогих землевладений России

Новый указатель: Из «Города бесов» превратился в «Город храбрых» Екатеринбург

За шлепок по попе и царапины на лице 2-летнего мальчика оштрафуют частный детский сад в Бердске

Сдам комнаты в офисе на ул. Ленина, 38, ул. Свердлова, 12А

Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде

Второй годовалый ребенок выпал из окна за неделю в Бердске

Мусорная реформа: Тариф на вывоз мусора может снова вырасти в Бердске

Бедные люди: все о жизни пенсионеров в России в 2018 году

Мэрский контроль: не замерзнут ли посетители в детской поликлинике проверит глава Бердска

Убили в Испании девочку из России

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Второй годовалый ребенок выпал из окна за неделю в Бердске

На этот раз ЧП произошло на ул. Комсомольской. Упавший с третьего этажа мальчик чудом не получил серьезных травм. Его уже перевели из реанимации в палату, где он будет лежать с мамой до выздоровления.

18.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.
 
 

Второй годовалый ребенок выпал из окна за неделю в Бердске

Москитная сетка не может выдержать вес даже маленького ребенка

Днем в понедельник, 17 июня, из окна на третьем этаже выпал годовалый мальчик. Информацию подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» в горбольнице.

— Происшествие случилось вчера. Сейчас ребенка уже переводят в травматологическое отделение. Состояние его удовлетворительное, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» главная медсестра Елена Малиновская.

По ее словам, малыш получил сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки:

-Он находился сначала под наблюдением врачей в реанимации. Сейчас он находится с мамой в палате травматологического отделения.

Ребенок выпал из квартиры дома №32 по ул. Комсомольской. И на этот раз малыш облокотился на москитную сетку, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отдела МВД Владимир Соколов. По его информации, полиция выясняет обстоятельства происшествия с ребенком. Инспекция по делам несовершеннолетних устанавливает, в каких условиях проживает ребенок в семье. Также проверку проводит Следственный комитет.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», аналогичный инцидент с годовалым ребенком произошел в Бердске 13 июня.

Сегодня, 18 июня, из травматологического отделения бердской ЦГБ выпишут малыша, выпавшего из окна 4 этажа в Бердске. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Малиновская, мальчик родился в рубашке.

-Это настоящее чудо. У ребенка нет ни синяков, ни ссадин. Все жизненно важные органы не пострадали от падения, переломов и ушибов у малыша тоже нет. Но врачи решили понаблюдать за мальчиком и оставили его в больнице на пять дней. Ребенка готовят к выписке 18 июня. Он активный и веселый малыш, — сообщила Елена Васильевна.

Напомним, вечером в четверг, 13 июня, из окна на 4-м этаже дома №6 на ул. Рогачева выпал полуторогодовалый мальчик. Очевидцы рассказали «Курьер. Среда. Бердск», ребенок находился дома с матерью, но она пропустила момент, когда сын забрался на окно.

Никто не заметил, стоявшего в окне ребенка. Только услышали удар о землю. Тут же выбежала мать, успокаивая малыша, она пыталась дать ему грудь. Немедленно вызвали скорую помощь.
По словам очевидцев, ребенок облокотился на москитную сетку, но упал на газон у дома. Это и спасло ему жизнь. Упавший малыш плакал, его мать громко кричала на весь двор.

Не оставляйте детей без присмотра

Следственный комитет по Новосибирской области вновь обращает внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности детей в жилых помещениях. Нельзя оставлять маленького ребенка без присмотра взрослых, нужно исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии. Падение из окна — является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети уязвимы перед раскрытым окном из-за своей природной любознательности.

Следственное управление обращается ко всем родителям с просьбой более бдительно следить за детьми, не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Для обеспечения безопасности собственных детей родители должны продумать расстановку мебели, чтобы ребенок не смог взобраться на подоконник или край не застекленного балкона, позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно, и не надеяться на москитную сетку, которая создает для ребенка мнимую иллюзию закрытого окна. Эти элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь ребенка.

Необходимо отметить, что взрослые должны быть предельно внимательными, травмы, полученные детьми при падении с высоты очень тяжелые, даже если врачи спасают ребенку жизнь, восстанавливаться приходится очень долго, есть случаи, когда дети остаются инвалидами.

Не оставляйте детей одних без присмотра даже на несколько секунд!

 


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Новый директор «Стройинвестпроекта» обещает не бросать обманутых дольщиков Бердска Чья землица: 20 самых дорогих землевладений России Новый указатель: Из «Города бесов» превратился в «Город храбрых» Екатеринбург

(5) Комментариев

  1. Конструктор

    Тоже сидела в телефоне.

    Thumb up 4 Thumb down 4

    • аноним

      Может дело в конструкции сеток!Неужели нельзя более прочными сделать крепления!Производители экономят предлагая покупать спец.средства,А почему не оснастить сетки сразу безопасными креплениями!Не надо валить все на родителей,не думаю что Краморов постоянно смотрел за своим ребёнком!

      Thumb up 0 Thumb down 8

      • Аноним

        Семьям с малолетними надо ставить металлические решётки на окна в стиле 90-х гг. «Надёжно, добротно, хорошо!»(с).

        Thumb up 2 Thumb down 2

  2. наталья

    замки на ручки ставьте.300р ручку поменять.решетки спецальные на всю квартиру тыс 7 .это что такое.дети падают.погибают.раньше ни один ребенок не падал.конечно и окна были другие форточку окрыл и все ребенок не дотягивался.а щас зачем настеж открывают поставьте на проветривание и замки на ручки.берегите детей на каждом углу говорят про это.и телефоны точно зло.сидят себя лайкают ребенок сам себе предоставлен.я на первом жила и живу и решетки стоят и ручки снимали все равно боялась всяко можно упасть.

    Thumb up 2 Thumb down 1

  3. Аноним

    Мамашки безмозглые сейчас, одна извилин и та в телефоне! На детей плевать, растут как в поле трава, что из этих детей вырастет уже сейчас понятно, за редким исключением…

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика