Второй годовалый ребенок выпал из окна за неделю в Бердске

Днем в понедельник, 17 июня, из окна на третьем этаже выпал годовалый мальчик. Информацию подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» в горбольнице.

— Происшествие случилось вчера. Сейчас ребенка уже переводят в травматологическое отделение. Состояние его удовлетворительное, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» главная медсестра Елена Малиновская.

По ее словам, малыш получил сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки:

-Он находился сначала под наблюдением врачей в реанимации. Сейчас он находится с мамой в палате травматологического отделения.

Ребенок выпал из квартиры дома №32 по ул. Комсомольской. И на этот раз малыш облокотился на москитную сетку, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отдела МВД Владимир Соколов. По его информации, полиция выясняет обстоятельства происшествия с ребенком. Инспекция по делам несовершеннолетних устанавливает, в каких условиях проживает ребенок в семье. Также проверку проводит Следственный комитет.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», аналогичный инцидент с годовалым ребенком произошел в Бердске 13 июня.

Сегодня, 18 июня, из травматологического отделения бердской ЦГБ выпишут малыша, выпавшего из окна 4 этажа в Бердске. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Малиновская, мальчик родился в рубашке.

-Это настоящее чудо. У ребенка нет ни синяков, ни ссадин. Все жизненно важные органы не пострадали от падения, переломов и ушибов у малыша тоже нет. Но врачи решили понаблюдать за мальчиком и оставили его в больнице на пять дней. Ребенка готовят к выписке 18 июня. Он активный и веселый малыш, — сообщила Елена Васильевна.

Напомним, вечером в четверг, 13 июня, из окна на 4-м этаже дома №6 на ул. Рогачева выпал полуторогодовалый мальчик. Очевидцы рассказали «Курьер. Среда. Бердск», ребенок находился дома с матерью, но она пропустила момент, когда сын забрался на окно.

Никто не заметил, стоявшего в окне ребенка. Только услышали удар о землю. Тут же выбежала мать, успокаивая малыша, она пыталась дать ему грудь. Немедленно вызвали скорую помощь.

По словам очевидцев, ребенок облокотился на москитную сетку, но упал на газон у дома. Это и спасло ему жизнь. Упавший малыш плакал, его мать громко кричала на весь двор.

Не оставляйте детей без присмотра

Следственный комитет по Новосибирской области вновь обращает внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности детей в жилых помещениях. Нельзя оставлять маленького ребенка без присмотра взрослых, нужно исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии. Падение из окна — является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети уязвимы перед раскрытым окном из-за своей природной любознательности.

Следственное управление обращается ко всем родителям с просьбой более бдительно следить за детьми, не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Для обеспечения безопасности собственных детей родители должны продумать расстановку мебели, чтобы ребенок не смог взобраться на подоконник или край не застекленного балкона, позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно, и не надеяться на москитную сетку, которая создает для ребенка мнимую иллюзию закрытого окна. Эти элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь ребенка.

Необходимо отметить, что взрослые должны быть предельно внимательными, травмы, полученные детьми при падении с высоты очень тяжелые, даже если врачи спасают ребенку жизнь, восстанавливаться приходится очень долго, есть случаи, когда дети остаются инвалидами.

Не оставляйте детей одних без присмотра даже на несколько секунд!