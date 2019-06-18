Второй годовалый ребенок выпал из окна за неделю в Бердске

Москитная сетка не может выдержать вес даже маленького ребенка
Днем в понедельник, 17 июня, из окна на третьем этаже выпал годовалый мальчик. Информацию подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» в горбольнице.
— Происшествие случилось вчера. Сейчас ребенка уже переводят в травматологическое отделение. Состояние его удовлетворительное, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» главная медсестра Елена Малиновская.
По ее словам, малыш получил сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки:
-Он находился сначала под наблюдением врачей в реанимации. Сейчас он находится с мамой в палате травматологического отделения.
Ребенок выпал из квартиры дома №32 по ул. Комсомольской. И на этот раз малыш облокотился на москитную сетку, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отдела МВД Владимир Соколов. По его информации, полиция выясняет обстоятельства происшествия с ребенком. Инспекция по делам несовершеннолетних устанавливает, в каких условиях проживает ребенок в семье. Также проверку проводит Следственный комитет.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», аналогичный инцидент с годовалым ребенком произошел в Бердске 13 июня.
Сегодня, 18 июня, из травматологического отделения бердской ЦГБ выпишут малыша, выпавшего из окна 4 этажа в Бердске. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Малиновская, мальчик родился в рубашке.
-Это настоящее чудо. У ребенка нет ни синяков, ни ссадин. Все жизненно важные органы не пострадали от падения, переломов и ушибов у малыша тоже нет. Но врачи решили понаблюдать за мальчиком и оставили его в больнице на пять дней. Ребенка готовят к выписке 18 июня. Он активный и веселый малыш, — сообщила Елена Васильевна.
Напомним, вечером в четверг, 13 июня, из окна на 4-м этаже дома №6 на ул. Рогачева выпал полуторогодовалый мальчик. Очевидцы рассказали «Курьер. Среда. Бердск», ребенок находился дома с матерью, но она пропустила момент, когда сын забрался на окно.
Никто не заметил, стоявшего в окне ребенка. Только услышали удар о землю. Тут же выбежала мать, успокаивая малыша, она пыталась дать ему грудь. Немедленно вызвали скорую помощь.
По словам очевидцев, ребенок облокотился на москитную сетку, но упал на газон у дома. Это и спасло ему жизнь. Упавший малыш плакал, его мать громко кричала на весь двор.
Не оставляйте детей без присмотра
Следственный комитет по Новосибирской области вновь обращает внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности детей в жилых помещениях. Нельзя оставлять маленького ребенка без присмотра взрослых, нужно исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии. Падение из окна — является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети уязвимы перед раскрытым окном из-за своей природной любознательности.
Следственное управление обращается ко всем родителям с просьбой более бдительно следить за детьми, не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Для обеспечения безопасности собственных детей родители должны продумать расстановку мебели, чтобы ребенок не смог взобраться на подоконник или край не застекленного балкона, позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно, и не надеяться на москитную сетку, которая создает для ребенка мнимую иллюзию закрытого окна. Эти элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь ребенка.
Необходимо отметить, что взрослые должны быть предельно внимательными, травмы, полученные детьми при падении с высоты очень тяжелые, даже если врачи спасают ребенку жизнь, восстанавливаться приходится очень долго, есть случаи, когда дети остаются инвалидами.
Не оставляйте детей одних без присмотра даже на несколько секунд!
Тоже сидела в телефоне.
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Может дело в конструкции сеток!Неужели нельзя более прочными сделать крепления!Производители экономят предлагая покупать спец.средства,А почему не оснастить сетки сразу безопасными креплениями!Не надо валить все на родителей,не думаю что Краморов постоянно смотрел за своим ребёнком!
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Семьям с малолетними надо ставить металлические решётки на окна в стиле 90-х гг. «Надёжно, добротно, хорошо!»(с).
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замки на ручки ставьте.300р ручку поменять.решетки спецальные на всю квартиру тыс 7 .это что такое.дети падают.погибают.раньше ни один ребенок не падал.конечно и окна были другие форточку окрыл и все ребенок не дотягивался.а щас зачем настеж открывают поставьте на проветривание и замки на ручки.берегите детей на каждом углу говорят про это.и телефоны точно зло.сидят себя лайкают ребенок сам себе предоставлен.я на первом жила и живу и решетки стоят и ручки снимали все равно боялась всяко можно упасть.
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Мамашки безмозглые сейчас, одна извилин и та в телефоне! На детей плевать, растут как в поле трава, что из этих детей вырастет уже сейчас понятно, за редким исключением…
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