Бедные люди: все о жизни пенсионеров в России в 2018 году

Доклад о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год

По информации Росстата, в 2018 году в Российской Федерации из 146,7 млн. человек каждый четвертый (37,9 млн. человек) находился в возрасте старше трудоспособного, что составляет 25,4 % ко всему населению страны. Численность лиц в возрасте 65 лет и старше по сравнению с 2017 годом увеличилась на 2,8 % (с 20,8 млн. человек до 21,4 млн. человек).

Самым «старым» регионом России в 2018 году являлась Тамбовская область – доля населения старше трудоспособного возраста на начало 2019 года составила 31,3 %, а самыми «молодыми» – Чеченская Республика и Республика Тыва – 10,7 % и 11,8 %, соответственно.

При этом по данным среднего варианта прогноза Федеральной службы государственной статистики доля граждан старше трудоспособного возраста увеличится с 2018 года по 2025 год с 25,5 до 27,4 % и составит 40,2 млн. человек.

По данным Росстата, на начало 2019 года смертность лиц старше трудоспособного возраста продолжает сокращаться. Так, если в 2013 году она составила 42,2 чел. на 1000 человек, то в 2014 году – 40,4 чел. на 1000 человек, в 2015 году – 40,1 чел. на 1000 человек, в 2016 году по – 39,4 чел. на 1000 человек, в 2017 году – 38,0 чел. на 1000 человек, в 2018 году – 37,7 чел. на 1000 человек.

В свою очередь ожидаемая продолжительность предстоящей жизни возросла для мужчин, достигших 60 лет – с 15,73 лет в 2013 году до 16,56 лет в 2018 году, для женщин, достигших 55 лет – с 25,36 до 26,28 лет, соответственно.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении для мужчин составляет 67,77 лет, для женщин – 77,83 лет.

По данным Минздрава России, в целом по Российской Федерации заболеваемость населения старше трудоспособного возраста в 2018 году повысилась и составила 202 603,7 зарегистрированных заболевания на 100 тыс. соответствующего населения (в 2017 году 199 962,2).

Уровень госпитализации лиц старше трудоспособного возраста на 100 человек соответствующего населения увеличивается и в 2018 году составил 28,7 % (в 2016 году – 27,8 %, 2017 году – 28,1 %).

Доля лиц старше трудоспособного возраста в общем числе госпитализированных больных выросла с 35,2 % в 2017 году до 35,9 % в 2018 году.

Исходя из общей тенденции старения населения и сокращения трудовых ресурсов, с каждым годом будет нарастать потребность экономики в использовании труда пожилых людей.

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, на 1 января 2019 года общая численность пенсионеров составляет 43 871 625 человек, из них работающих – 9 669 711 человек.

В связи с этим, стимулирование занятости граждан пожилого возраста является одним из важных направлений государственной политики Российской Федерации и имеет большое значение как с позиции обеспечения доходов пожилых людей, использования имеющегося у них образовательного и трудового потенциала в интересах экономики страны, так и с точки зрения социализации пожилых людей, их интеграции в жизни общества.

Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года — 21,1 %). После выхода на пенсию продолжает трудиться каждый пятый пенсионер.

В целом по Российской Федерации доля пенсионеров, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в государственные учреждения службы занятости от общей численности обратившихся граждан, по данным Роструда, составляет 4,2 %.

Наиболее высока она в г. Санкт-Петербург (8,3 %), Сахалинской области (7,4 %), Московской области (7,6 %), Мурманской области (8,0 %), Владимирской области (7,7 %), Смоленской области (7,1 %), Калужской области (7,2 %), г. Севастополь (7,1 %). Наименьшая в Республике Ингушетия (0,2 %), Чеченской Республике (0,1 %), Республике Дагестан (0,6 %), Кабардино-Балкарской Республике (1,8 %).

Удельный вес граждан, относящихся к категории пенсионеров, нашедших работу, из числа всех пенсионеров, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в государственные учреждения службы занятости в целом по Российской Федерации, составляет 52,2 % (в 2017 году – 56,0 и варьируется от 4,4 (г. Байконур) до 88,62 % (Красноярский край).

Складывающиеся тенденции старения населения являются результатом последовательной реализации в Российской Федерации политики в отношении пожилых людей, а также мероприятий по сохранению здоровья населения, продлению трудоспособного периода жизни пожилых людей, снижению заболеваемости, смертности и увеличению продолжительности жизни, реализуемых в соответствии со стратегическими документами Правительства Российской Федерации, в рамках приоритетных национальных проектов «Демография» и «Здоровье», концепции демографической политики, а также в рамках государственный программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».

В части материального обеспечения граждан старшего поколения сообщается.

С 1 января 2010 года с целью доведения материального обеспечения неработающих пенсионеров до величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации, предусматриваются социальные доплаты к пенсии.

Если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе его проживания, то ему устанавливается федеральная либо региональная социальная доплата к пенсии.

Учитывая, что в ряде регионов прожиточный минимум пенсионера выше, чем размер страховой пенсии по старости, для части пожилых граждан установление социальной доплаты к пенсии является необходимой мерой по повышению их дохода.

В результате введения социальных доплат к пенсии был решен вопрос материального обеспечения неработающих пенсионеров не ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте Российской Федерации.

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, на 1 января 2019 года численность пожилых граждан — получателей социальной доплаты к пенсии снижается и составила более 3,5 млн. чел. (в 2017 – 3,7 млн. чел.), из них 1,5 млн. чел. (в 2017 – 1,8 млн. чел.) – получатели федеральной социальной доплаты к пенсии, более 1,9 млн. чел. (в 2017 – 1,9 млн. чел.) – получатели региональной социальной доплаты к пенсии.

При этом средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии составил 1 067,14 рублей в месяц (в 2017 — 1 245,50 рублей), региональной социальной доплаты к пенсии – 4 601,58 рублей в месяц (в 2017 – 4 595,14 рублей).

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, средний размер пенсии в целом по Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 года составил 14 825,95 рублей, при этом наибольший ее размер отмечается в Дальневосточном федеральном округе (16 534,81 рублей), наименьший в Южном (13 564,48 рублей) и Северо-Кавказском (12 865,41 рублей) федеральных округах.

В разрезе субъектов Российской Федерации наибольший средний размер пенсии был установлен в Чукотском автономном округе (27 044,25 рубля), Ненецком автономном округе (23 992,77 рубля), Магаданской области (23 239,31 рублей), Камчатском крае (23 213,75 рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (22 581,03 рубль) и Ханты-Мансийском автономном округе (22 477,91 рублей), наименьший в Республике Дагестан (11 854,25 рублей), Кабардино-Балкарской Республике (11 922,16 рублей), Республике Калмыкия (12 672,60 рублей).

Повышение уровня пенсионного обеспечения, несмотря на проводимые государством мероприятия по увеличению пенсий, остается актуальным для всех категорий пенсионеров. Государство в рамках законодательства Российской Федерации принимает соответствующие меры по улучшению материального положения пенсионеров.

Важной частью формирования доходов граждан старше трудоспособного возраста являются законодательно закрепленные меры социальной поддержки, основанием предоставления которых является принадлежность гражданина к той или иной категории, наделенной особым правовым статусом.

В соответствии с федеральными законами от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», пожилым людям из числа федеральных льготников (ветеранам, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации) установлена ежемесячная денежная выплата и предоставляется государственная социальная помощь в виде набора социальных услуг.

По данным Федерального регистра получателями ЕДВ за счет средств федерального бюджета на 1 января 2019 года являются 8,6 млн. пожилых граждан, что составляет 24,5 % от общей численности пенсионеров старше трудоспособного возраста, ее размер в среднем по Российской Федерации составил 2 513,17 рублей, что на 4,7 % больше, чем в 2017 году (2 466,14 рублей).

Продолжается уменьшение численности граждан старше трудоспособного возраста из числа федеральных льготников – получателей ЕДВ с 9,5 млн. человек в 2010 году до 8,6 млн. человек в 2018 году в связи с естественной убылью инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны (имеющих инвалидность), бывших несовершеннолетних узников и других граждан, соответствующих этой категории льготников.

В субъектах Российской Федерации региональным льготникам установлены регулярные денежные выплаты и единовременные денежные выплаты по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе на приобретение твердого топлива гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, и ежегодная денежная компенсация на приобретение сжиженного газа, по предоставлению льготного проезда на городском общественном транспорте, осуществлению ремонта жилых помещений, установке квартирных телефонов и компенсации расходов на оплату услуг телефонной связи, бесплатному и льготному зубопротезированию, а также единовременная социальная помощь (в зависимости от сложившейся ситуации).

Гражданам, имеющим особые заслуги перед Отечеством, в соответствии с Федеральным законом от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией» к пенсии может быть установлено дополнительное материальное обеспечение, размер которого в зависимости от категории составляет 415, 330 и 250 % размера социальной пенсии, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», и подлежит индексации в порядке, определенном указанным Федеральным законом для индексации социальных пенсий.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 1999 г. № 1708 «О дополнительных мерах социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы — участников Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов» дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение указанных категорий граждан составляет на 1 апреля 2018 года – 21 333,70 рубля.

Неработающим пенсионерам и инвалидам, постоянно проживающим на территориях, подвергшихся радиационному загрязнению вследствие чернобыльской катастрофы, в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 18, пунктом 3 части второй статьи 19 и пунктом 4 части второй статьи 20 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» устанавливается ежемесячная денежная выплата в повышенном размере пенсий и пособий.

Отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны (далее – ветераны Великой Отечественной войны и члены их семей), регулируются Федеральным законом «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

В федеральном бюджете на 2018 год на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предусмотрено 1,965 млрд. рублей.

Согласно представленной субъектами Российской Федерации информации по состоянию на 1 января 2019 года свои жилищные условия в 2018 году улучшили 1 484 ветерана Великой Отечественной войны и членов их семей, из них инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 262 человека.

В настоящее время постановка на жилищный учет ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей продолжается в связи с возникновением критериев нуждаемости, предусмотренных частью 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, в том числе по причине обеспеченности ниже учетной нормы, признания жилого помещения непригодным для проживания.

Таким образом, по состоянию на 1 января 2019 года общее количество не обеспеченных жильем ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей, из вставших на учет, составляет 2 548 человек, из них инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 195 человек.

Кроме того, по информации органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в некоторых регионах предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий (Республика Тыва, Красноярский край, Амурская, Воронежская, Калужская, Сахалинская области, Ненецкий автономный округ).

Работу по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей в приоритетном порядке необходимо продолжить.

Важное место в сфере социальной поддержки граждан пожилого возраста занимает созданная система социального обслуживания граждан, оказывающая социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые, социально-психологические услуги и ряд других видов социальных услуг нуждающимся в них людям.

По данным федерального статистического наблюдения на территории Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 года расположено более 1 200 стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Согласно официальной статистической отчетности в 2014 году 230 зданий стационарных организаций социального обслуживания находились в ветхом, аварийном состоянии, или требовали реконструкции.

В период с 2014 по 2018 год в регионах Российской Федерации реализовывались мероприятия, направленные на приведение стационарных организаций социального обслуживания, в надлежащее состояние.

В результате проведенной работы число зданий стационарных организаций социального обслуживания, находящихся в аварийном и ветхом состоянии, а также требующих капитального ремонта, сократилось более, чем на 74 %, и составило по состоянию на 1 января 2019 года 58 зданий.

Очередность граждан в стационарные организации социального обслуживания (для взрослых) в период с 2015 по 2018 годы сократилась на 90,16 % и составила по состоянию на 1 января 2019 года порядка 1 500 человек, в том числе, в очереди на помещение в психоневрологические интернаты состоит порядка 1 400 человек (в 2014 году на очереди для помещения в стационарные организации социального обслуживания состояло порядка 16 000 человек, в том числе в психоневрологические интернаты более 13 000 человек).

Финансирование мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на приведение зданий организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, и ликвидации очередей в них в 2015 — 2018 гг. за счет средств федерального бюджета осуществлялось в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, из резервного фонда Президента Российской Федерации, резервного фонда Правительства Российской Федерации, а также за счет бюджетных ассигнований, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации.

В рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы в период с 2015 по 2018 годы осуществлялись мероприятия по строительству (реконструкции) следующих зданий:

«Новохоперский психоневрологический интернат» в Воронежской области – работы по реконструкции зданий и сооружений объекта проводились с 2016 по 2017 годы. Объект расчетной мощностью 128 мест введен в эксплуатацию в июне 2017 года.

«Психоневрологический интернат на 200 мест в дер. Подгорное Маловишерского района Новгородской области» – работы по 1 этапу строительства объекта проводились с 2016 по 2017 годы. Объект (1 этап) расчетной мощностью 120 мест введен в эксплуатацию в декабре 2017 года.

Из резервного фонда Президента Российской Федерации на указанные цели выделено 203 478,7 тыс. рублей, из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено 42 825,8 тыс. руб.

Пенсионным фондом Российской Федерации в период с 2015 по 2018 годы на выполнение мероприятий социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания, представлены субсидии из бюджета Фонда на общую сумму 4 469,0 млн. руб., в том числе:

на строительство (реконструкцию) зданий стационарных организаций социального обслуживания – 3 176,4 млн. руб.;

на ремонт зданий стационарных организаций социального обслуживания – 1 292,6 млн. руб.

В результате проведения указанных мероприятий:

построено (реконструировано) – 65 объектов стационарных организаций социального обслуживания;

проведен ремонт в 689 объектах стационарных организаций социального обслуживания;

улучшены условия проживания и обслуживания в стационарных организациях социального обслуживания более чем для 128 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов;

вместимость стационарных организациях социального обслуживания увеличилась на 2 182 койко-места.

В 2019 году Пенсионным фондом Российской Федерации предоставляются субсидии на завершение строительства (реконструкции) объектов организаций социального обслуживания населения в соответствии с Правилами предоставления в 2019 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных со строительством (реконструкцией) объектов организаций социального обслуживания населения, с ремонтом домов системы социального обслуживания граждан муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемых для проживания отдельных категорий граждан, а также с благоустройством прилегающей территории, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1724.

Согласно приложению 6 к Федеральному закону от 28 ноября 2018 г. № 432-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на указанные цели выделено – 915 716,3 тыс. рублей, в том числе, Республике Саха (Якутия) – 300 822,2 тыс. рублей, Чувашской Республике – 101 173,9 тыс. рублей, Алтайскому краю – 75 347,5 тыс. рублей, Камчатскому краю – 118 328,0 тыс. рублей, Пермскому краю – 95 280,0 тыс. рублей, Владимирской области – 100 000 тыс. рублей, Саратовской области – 38 948,7 тыс. рублей, Тамбовской области – 85 816,0 тыс. рублей.

В период с 2015 по 2018 годы приведение стационарных организаций социального обслуживания в надлежащее состояние осуществлялось также и за счет средств региональных бюджетов Российской Федерации.

Меры федеральной поддержки по проведению мероприятий, направленных на приведение зданий организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, предоставляемые в 2015 — 2018 годах, позволили снизить количество ветхих и аварийных зданий стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, зданий, требующих проведения реконструкции, а также очередность в данные организации, но не решили проблему в целом.

Проведенный Минтрудом России в 2018 году мониторинг состояния материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания показал, что большинство существующих зданий стационарных организаций социального обслуживания постройки 50-60-х годов XX века не обеспечивают комфортного проживания граждан.

В различных регионах нормативы обеспечения жилой площадью лиц, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания граждан пожилого возраста, существенно различаются (средняя норма на одно койко-место установлена от 3,5 до 9 кв. метров). При этом принятые нормативы зачастую не соблюдаются, граждане размещаются в комнатах с превышением допустимого количества проживающих лиц. Численность граждан пожилого возраста, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, не обеспеченных установленными нормами жилой площади, по состоянию на 1 января 2019 г. – 15 619 человек.

Наряду с этим, численность граждан, размещенных в помещениях организаций социального обслуживания IV и V степени огнестойкости – 6 044 человека, в аварийных и ветхих зданиях организаций социального обслуживания – 1 007 человек, в зданиях организаций социального обслуживания, требующих реконструкции, – 2 381 человек.

В этой связи, начиная с 2019 года, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» мероприятия, разработанные Минтрудом России в соответствии с подпунктом «е» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 9 сентября 2014 г. № Пр-2159, и направленные на приведение зданий организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, включены в федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография» (далее – федеральный проект).

Согласно Федеральному закону от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» средства на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, выделены Минтруду России в рамках государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296, в следующих объемах:

2019 год – 2 000 000, 0 тыс. рублей;

2020 год – 5 810 000,0 тыс. рублей;

2021 год – 5 790 000 тыс. рублей.

Адресное (пообъектное) распределение субсидий на 2019 год утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации

от 28 января 2019 г. № 94-р. В соответствии с указанным распоряжением Правительства Российской Федерации 6 февраля 2019 г. Минэкономразвития России внесены изменения в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы в части включения в перечень строек строительство 18 объектов в 17 субъектах Российской Федерации.

На основании данных, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год, между Минтрудом России и субъектами Российской Федерации заключены Соглашения «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта».

Минтрудом России в соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития России подготовлены предварительные предложения по определению бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы, принятые Комиссией по рассмотрению и отбору инвестиционных проектов, рекомендуемых для включения в федеральную адресную инвестиционную программу.

За указанный период планируется построить 61 объект в 42 субъектах Российской Федерации на общую сумму 18 100,0 млн. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2020 году – 5 810,0 млн. рублей для строительства (реконструкции) 39 объектов в 27 субъектах Российской Федерации, включая 17 объектов, переходящих строительством с 2019 года на сумму 2 758,1 млн. рублей.

в 2021 году – 5 790,0 млн. рублей для строительства 36 объектов в 29 субъектах Российской Федерации, включая 6 объектов, переходящих строительством с 2019 года на сумму 1 376,3 млн. рублей;

в 2022 году – 6 500,0 млн. рублей для строительства 31 объекта в 27 субъектах Российской Федерации.

Паспортом федерального проекта предусмотрено софинансирование за счет средств федерального бюджета программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, до 2024 года, в том числе:

2023 год – 9 500,0 млн. рублей;

2024 год – 12 100,0 млн. рублей.

В рамках федерального проекта планируется ввести в эксплуатацию более 11 тыс. мест стационарных организаций социального обслуживания, что позволит полностью ликвидировать очередность и здания стационарных организаций социального обслуживания, находящиеся в ветхом и аварийном состоянии.

Таким образом, дальнейшую работу по приведению зданий организаций социального обслуживания в надлежащее состояние с целью обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания гражданам пожилого возраста планируется проводить в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В рамках реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется разработка и апробация методик и технологий работы в сфере социального обслуживания граждан.

При предоставлении социальных услуг, направленных на максимально возможное продление пребывания граждан пожилого возраста в привычной социальной среде, поддержание их социального статуса, а также оказание всесторонней помощи, в регионах развиваются различные стационарозамещающие формы, методы и технологии социального обслуживания.

Одной из распространенных технологий предоставления социального обслуживания является «Мобильная бригада». В состав мобильных бригад входят специалисты по социальной работе, психологи, медицинские работники, что позволяет обеспечить предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста в том числе ветеранам, проживающим в сельской местности и труднодоступных районах.

В некоторых регионах используется «Бригадный» метод социального обслуживания на дому, основной идеей которого является объединение социальных работников в профильные бригады для выполнения трудоемких работ (например, уборка жилых помещений, оказание услуг гигиенического характера, приобретение и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров). Внедрение данного метода позволило уменьшить нагрузку на социальных работников, повысить рациональность использования их рабочего времени, качество предоставляемых услуг и степень удовлетворенности граждан социальным обслуживанием.

Вместе с тем необходимо отметить, что в 20 субъектах Российской Федерации развиваются и другие социальные технологии, а именно «приемная семья», представляющая собой совместное проживание и ведение хозяйства граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности, с «помощником».

Кроме того, можно отметить, что в ряде субъектов Российской Федерации гражданам, имеющим ограничения жизнедеятельности, нуждающимся в постоянном или временном постороннем уходе на дому вследствие частичной или полной утраты способности к самообслуживанию, в том числе в связи с наличием заболеваний, предоставляются услуги сиделки, способствующие созданию условий для максимально возможного, комфортного и безопасного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной, домашней обстановке. Данная технология реализуется в 53 субъектах Российской Федерации.

В ряде регионов также реализуется стационарозамещающая технология социального обслуживания граждан пожилого возраста «Санаторий на дому», при которой, не выходя из дома, данные граждане получают широкий спектр лечебно-профилактических и социально-оздоровительных услуг.

Заслуживает внимания опыт работы Государственно-общественного объединения «Московский Дом ветеранов (пенсионеров) войн и Вооруженных Сил» по развитию современных форм социального обслуживания граждан.

Для организации неотложной помощи одиноким ветеранам войны через учреждения социальной защиты, здравоохранения и других государственных структур города Москвы с 2011 года используется система «Тревожная кнопка». На сегодняшний день устройствами «Тревожной кнопки» обеспечено 100 % инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Инновационные технологии социального обслуживания заслуживают внимания, так как опыт субъектов Российской Федерации, в которых они распространены, может быть использован другими регионами в работе по совершенствованию социального обслуживания граждан пожилого возраста.

К указанной деятельности привлекаются негосударственные, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации.

По информации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации объем средств бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг в сфере социального обслуживания населения и социального сопровождения, в 2017 году составил около 11 млрд. рублей (4,72 %), в 2018 году – около 16 млрд. рублей (6,4 %).

В 2018 году наиболее востребованным правовым механизмом привлечения негосударственных организаций к оказанию социальных услуг является механизм, заложенный в Федеральном законе № 442-ФЗ, который позволяет выплачивать компенсации негосударственным поставщиками социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг субъекта Российской Федерации, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа).

К числу регионов, имеющих лучший региональный опыт по привлечению негосударственных организаций к оказанию социальных услуг населению с использованием данного механизма, относятся г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская, Самарская, Новосибирская области, Республика Татарстан, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ.

По информации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в реестр поставщиков социальных услуг включено более 1 тыс. негосударственных поставщиков социальных услуг, из них более 900 социально ориентированных некоммерческих организаций.

Одной из составляющих в работе по привлечению негосударственных поставщиков социальных услуг является создание в субъектах Российской Федерации Координационных органов при высших органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации по организации доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению (далее — Координационный совет).

По информации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Координационные советы созданы во всех регионах, кроме Республики Ингушетия, Республики Карелия, Краснодарского края и Пермского края.

В 70 субъектах Российской Федерации утверждены планы работ Координационных советов.

Работа Координационных советов осуществляется по следующим направлениям:

оказание методической помощи муниципальным образованиям по вопросам развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, повышения профессионального уровня работников социально ориентированных некоммерческих организаций, развития волонтерства и добровольчества;

организация обучений, семинаров, круглых столов для представителей социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам разъяснения порядка включения в реестр поставщиков социальных услуг, предоставления субсидий на возмещение затрат при получении у них гражданином социальных услуг.

На заседаниях Координационных советов рассматриваются вопросы:

о результатах мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг;

об ограничениях («барьерах») доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию услуг в сфере социального обслуживания;

о формировании единых экономически обоснованных тарифов на социальные услуги в сфере социального обслуживания как для государственных, так и негосударственных поставщиков социальных услуг;

об оценке эффективности принятых мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций;

о мероприятиях по созданию ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

об определении услуг в соответствии с перечнем общественно полезных услуг, при оказании которых социально ориентированные некоммерческие организации могут получить приоритетную государственную поддержку;

о едином порядке отбора организаций — операторов для проведения независимой оценки качества оказания услуг в сфере социального обслуживания;

о формировании и реализации механизмов государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

о предоставлении субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами на реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания и субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на оказание социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании на дому;

о методическом сопровождении социально ориентированных некоммерческих организаций по правовым, бухгалтерским, налоговым вопросам, разъяснении норм законодательства в области социального обслуживания;

об апробации механизмов реализации проекта федерального закона «О государственном социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» в отношении государственной услуги по предоставлению социального обслуживания на дому.

Кроме того, в 18 субъектах Российской Федерации (Вологодская область, Орловская область, Алтайский край, Томская область, Тульская область, Белгородская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Кемеровская область, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Башкортостан, Кировская область, Курганская область, Магаданская область, Московская область, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Самарская область) созданы ресурсные центры, в число основных направлений деятельности, которых включены:

информационная и методическая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

организация и проведение курсов повышения квалификации;

проведение конференций, семинаров, круглых столов, вебинаров по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

организация работы школ социального предпринимательства для представителей социально ориентированных некоммерческих организаций.

Дальнейший рост числа и доли лиц старших возрастов ставит новые задачи и цели перед государством и обществом, направленные не только на обеспечение основных потребностей граждан старшего поколения для поддержания условий жизнедеятельности, но и на создание условий для активного участия их в политической, социальной и в иных сферах деятельности общества. Конечно, решающий вклад в продолжительность жизни вносит медицина.

В целях повышения продолжительности жизни граждан пожилого возраста Минтрудом России совместно с Минздравом России, Минфином России, Минэкономразвития России и автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – Агентство стратегических инициатив) в соответствии с подпунктом «г» пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № Пр-1650 по итогам встречи с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных организаций и волонтерского движения начиная с 2018 года реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (далее – пилотный проект).

Реализация пилотного проекта в 2018 году осуществлялась в 6 субъектах Российской Федерации (Волгоградская область, Костромская область, Новгородская область, Псковская область, Рязанская область, Тульская область) на территории 12 муниципальных образований этих регионов.

По итогам I полугодия 2018 года установлено, что указанными пилотными регионами проведена следующая работа:

разработка и апробация различных видов стационарозамещающих технологий;

определены наиболее эффективные методы выявления граждан, которые будут использоваться при разработке более совершенного алгоритма выявления граждан, нуждающихся в долговременном уходе;

проведен анализ достаточности и доступности услуг и технологий в сфере социального обслуживания и охраны здоровья граждан;

проведен мониторинг ситуации в части предоставления социальных и медицинских услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам;

осуществлена оценка потребностей граждан в социальных услугах на дому и в дополнительных мерах по уходу в стационарных организациях социального обслуживания;

организована работа по обучению специалистов организаций социального обслуживания по оказанию социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, утратившим способность к самообслуживанию, в том числе страдающим психическими расстройствами, а также обучению навыкам ухода;

сформированы и апробированы информационные системы для обмена информацией между медицинскими организациями и организациями социального обслуживания;

определены индикаторы и их контрольные показатели, характеризующие эффективность реализации комплекса мер.

Итогами II полугодия 2018 года по реализации пилотного проекта является:

внедрение стационарозамещающих технологий («Стационар на дому», «Служба сиделок», сопровождаемое проживание инвалидов и т.д.);

пересмотр критериев оценки нуждаемости граждан пожилого возраста и инвалидов в предоставлении социального обслуживания;

обучение родственников и лиц, осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами на дому;

увеличение штатной численности сотрудников медицинских организаций, организаций социального обслуживания.

обучение работников организаций социального обслуживания, медицинских организаций, осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

На реализацию пилотного проекта в 2018 году выделялись средства федерального бюджета в размере 100 млн. рублей.

Данные средства были представлены Благотворительному фонду помощи пожилым людям и инвалидов «Старость в радость». На 2018 год между Минтрудом России и Благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» заключено Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, от 3 апреля 2018 г. № 149-10-2018-010 (далее – Соглашение).

Во исполнение Соглашения Благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» представлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии.

По состоянию на 31 декабря 2018 года Благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» обучено 1 327 работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций (при плановом показателе 810 человек).

Кроме того, в пилотных регионах с целью апробации элементов определения индивидуальной нуждаемости была проведена типизация получателей социальных услуг в организациях, предоставляющих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому. Так, по итогам 2018 года, протипизировано 12 468 человек, из которых социальное обслуживание на дому начали получать 398 человек.

Также увеличено количество граждан, которым дополнительно предоставлено социальное обслуживание на дому (по состоянию на 1 августа 2018 года –72 человека, по состоянию на 1 декабря 2018 года – 367 человек).

Опыт, полученный Благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» в 2018 году, определил направления дальнейшей деятельности.

Показателем успешной реализации пилотного проекта является ежегодное увеличение процента охвата граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода (2019 год – 8 %, 2020 год – 12 %, 2021 год – 16 %).

В рамках пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами субъектами Российской Федерации отрабатываются, а также продолжаются мероприятия по:

развитию и поддержке семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;

совершенствованию механизмов межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания;

совершенствованию гериатрической помощи, паллиативной помощи, мероприятий по реабилитации, которые планируются к реализации в рамках системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;

развитию стационарозамещающих технологий;

развитию сопровождаемого проживания;

развитию мобильных бригад.

Минтрудом России совместно с Минздравом России, Агентством стратегических инициатив, Благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость», а также органами исполнительной власти, участвующими в реализации пилотного проекта, ведется непрерывная работа по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Дальнейшая государственная политика в отношении граждан старшего поколения будет осуществляться в соответствии со стратегическими документами Правительства Российской Федерации, в рамках приоритетных национальных проектов «Демография» и «Здоровье», концепции демографической политики, реализация которых должна улучшить качество жизни граждан старшего поколения в зависимости от их индивидуальной нуждаемости и потребностей, обеспечить более эффективное использование их потенциала и участие в жизни общества.

Источник: rosmintrud.ru