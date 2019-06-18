С ростом цен на бензин в Сибири потребовал разобраться Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.
«Циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин, причем речь идет о Дальнем Востоке и Сибирском регионе, в частности, я смотрю сообщения, где говорится о заправках «Газпром нефти», некоторых других», — сказал глава кабинета министров на совещании с вице-премьерами.
Он обратился к Козаку: «Надо разобраться, что это, если это какой-то просто всплеск, — это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости».
«Сегодня вечером у меня будут все нефтяные компании, в том числе обсудим и эту историю», — заверил Козак. «Проверьте, что там происходит, мне потом доложите», — потребовал Медведев.
Ранее сообщалось, что, по данным Thomson Reuters Kortes, средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 10 по 14 июня выросли на 11 копеек и 10 копеек соответственно и составили 42,33 рубля и 45,5 рубля за литр, при этом в Дальневосточном федеральном округе темпы роста цен на топливо заметно опередили динамику по другим регионам. Так, цены на Аи-92 выросли там на 74 копейки (до 45,84 рубля за литр), Аи-95 подорожал на 67 копеек (до 47,51 рубля за литр).
В ноябре 2018 года, после резкого подорожания бензина и дизеля на внутреннем рынке, правительство с нефтяниками договорились заморозить розничные цены на топливо до 31 марта. Параллельно с 1 января был запущен демпфирующий механизм, который в настоящее время возмещает компаниям до 60% разницы между высокими экспортными ценами и условной внутренней ценой на топливо. Позднее соглашение о заморозке было продлено до конца первого полугодия 2019 года.
Согласно договоренностям, компании должны обеспечить рост объемов продаж бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке на 2% по отношению к 2018 году. При этом правительство законодательно закрепило за собой право в любой момент вводить заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов.
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С бодуна что ли?
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В случае подтверждения информации «надо будет принять меры».
Хорошо что «принять меры» взяли в кавычки. А то было подумал, что кого-то накажут.
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бла-бла-бла…. сколько поручений «разобраться и принять меры» мы слышали?
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Че там подтверждать?З вонок губеру и все.Или стекла так затонированы что не видно?
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