Воняет бензином в «древних» автобусах на общественных маршрутах в Бердске

Все чаще бердчане жалуются на техническое и внешнее состояние городских пассажирских автобусов «Курьер. Среда. Бердск». Читательница Мама обратилась в редакцию с криком души: каждый день ей приходится возвращаться с работы домой на автобусе № 7. Однако одна из таких поездок закончилась недомоганием. И все из-за жуткого запаха бензина в салоне автобуса. Елена Бороздина заверила, что каждый автобус ежедневно проходит два технических осмотра. Однако подвижной состав слишком старый и требуют капитального ремонта.

— И в своей машине, когда заправляешь ее бензином, стоит запах топлива. Механик выпускает автобус на линию, ежедневно осматривая транспорт. Хоть по закону предусмотрен только предрейсовый контроль перед выпуском на линию, но у нас механик проводит и послерейсовый осмотр транспорта. Он через яму прогоняет все автобусы. Кузова автобусов не герметичные, так как большинство транспорта со 100% износа. Мы их ремонтируем согласно графика. На восстановление одного транспорта уходит около 4-х месяцев. Мы их восстанавливаем с нуля. Начиная с лонжеронов и несущих конструкций, заканчивая покраской. Автобус практически выходит с конвейера. Да, это затратно по времени, но это дешевле, чем покупать новый транспорт, -подчеркнула Елена Викторовна.

Директор бердского АТП отметила, что в Бердске ездит порядка пяти восстановленных автобусов. Но у каждой техники есть свой ресурс. К тому же, в БАТП водители работают на автобусах 2003 года выпуска, а 16 лет — это немалый срок для любого автомобиля.

По информации Елены Бороздиной, предприятия не планирует приобретать новый транспорт, так как БАТП является муниципальной организацией. А вот горадминистарция Бердска подала заявку на совместное участие в программе Министерства транспорта Новосибирской области.

— Программа работает на условиях софинансирования. Недавно в Бердск приезжал председатель заксобрания Сергей Титков, мы разговаривали по обновлению автопарка. Эта проблема существует не только у нашего предприятия, но и в целом по стране. Износ автотранспорта весьма серьезный. Раньше эта программа не распространялась на города, Бердск не мог обновить свой подвижной состав. С этого года такая возможность появилась. Мы, как пионеры, сразу после Нового года вместе с администрацией подали заявку на покупку шести автобусов, — констатировала Елена Бороздина.