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Группу в соцсетях о Чемодановке удалил Роскомнадзор после смертельной драки

Во «ВКонтакте» появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Ведомство посчитало это фейком.

18.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Группу в соцсетях о Чемодановке удалил Роскомнадзор после смертельной драки

В массовой драке участвовало 170 человек

Недостоверная информация по конфликту в Чемодановке в Пензенской области удалена из соцсетей, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-служба Роскомнадзора. Ведомство блокировало группу «ВКонтакте» о Чемодановке.

«Вся та информация, которая была признана Генпрокуратурой недостоверной, она в настоящий момент удалена с площадок социальных сетей», — сказали в пресс-службе.

В воскресенье губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о том, что с момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации. По его мнению, надзорные органы должны дать соответствующую оценку подобным вбросам и их заблокировать по закону о борьбе с фэйковыми новостями, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Между жителями Чемодановки вечером в четверг, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое госпитализированы. Один из двоих госпитализированных скончался в больнице, а второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 15 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход, на котором Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В Бессоновском районе ввели план «Вулкан» для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор Белозерцев, комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов.

Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила НСН, что инцидент произошел из-за ссоры детей на пруду, а сельчане сами пришли в дом цыган и начали драку.

Президент России Владимир Путин 18 марта подписал законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству. Закон об ответственности за распространение недостоверной информации предполагает наложение штрафов до 1,5 миллиона рублей.

Источник: РИА Новости


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