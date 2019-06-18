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— Здравствуйте уважаемая редакция, я прошу вас, чтобы вы опубликовали в вашей газете мой отзыв, предложение и просьбу. Почему люди не понимают, что в поселке Новом 10 000 жителей, а летом 20 000, а в бердский горбольнице сейчас 159 терапевтов. Мне нравится терапевт Блукке Наталья Михайловна. Я зимой ездил к ней в Бердск в трескучие морозы — у меня была проблема с сердцем, и она мне очень помогла. Возила меня в химзаводскую больницу для уточнения диагноза. А сейчас она работает в поселке Новом. Здесь работает регистратор Кривенко Ольга Павловна. Оставьте Блукке Наталью Михайловну жителям поселка Новый!