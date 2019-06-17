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В ожидании ливня: Список подтопляемых домов готовят в мэрии Бердска

Особенное внимание уделят тем домам, в подвалах которых находятся электрощитовые.

17.06.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
В ожидании ливня: Список подтопляемых домов готовят в мэрии Бердска

Во время ливня 12 июля прошлого года подвал дома №71 по ул. К. Маркса на 1,5 метра залило водой

Подготовить информацию по домам, которые после ливней оказываются в зоне подтопления, поручил подчиненным мэр Бердска Евгений Шестернин.

— В каком состоянии находятся подвальные помещения, особенно те, в которых находятся электрощитовые. Потому что метеопрогноз не предполагает засыху. Нужно думать о безопасности, — отметил Евгений Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в июле прошлого года после ливня на полтора метра залило подвал дома №71 по ул. К. Маркса. Аварийная бригада УК СКС всю ночь качала воду из подвального помещения.

Управляющая компания и РЭС, дабы избежать короткого замыкания и пожара, во время работ отключила свет во всем доме.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Никогда ж не топило и вот опять!!!! *CRAZY* *CRAZY* *CRAZY*

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