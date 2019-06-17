В ожидании ливня: Список подтопляемых домов готовят в мэрии Бердска

Подготовить информацию по домам, которые после ливней оказываются в зоне подтопления, поручил подчиненным мэр Бердска Евгений Шестернин.

— В каком состоянии находятся подвальные помещения, особенно те, в которых находятся электрощитовые. Потому что метеопрогноз не предполагает засыху. Нужно думать о безопасности, — отметил Евгений Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в июле прошлого года после ливня на полтора метра залило подвал дома №71 по ул. К. Маркса. Аварийная бригада УК СКС всю ночь качала воду из подвального помещения.

Управляющая компания и РЭС, дабы избежать короткого замыкания и пожара, во время работ отключила свет во всем доме.