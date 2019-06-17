Киберспортивный фестиваль «Кубок «Ростелекома» в Новосибирске прошел с аншлагом

Турнир прошел в торговом комплексе «Сан Сити», где больше шести часов игроки определяли, кто из них лучше всех умеет выстраивать тактику боя и побеждать противников в открытом сражении.«Ростелеком» проводит такой турнир в Новосибирске уже несколько лет подряд, и каждый раз он вызывает интерес как у продвинутых геймеров, так и у новичков. Всех собравшихся на гранд-финал поприветствовал Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала — директор по работе с массовым сегментом.

«Благодаря высокоскоростному интернету соревнования по компьютерным играм превратились в массовое зрелище, и теперь собирают миллионы фанатов по всему миру. Когда-нибудь эта дисциплина станет олимпийской. «Ростелеком» поддерживает этот новый интеллектуальный вид спорта и помогает киберспортсменам совершенствовать свое мастерство. Искренне желаю участникам соревнований успешных выступлений, а зрителям – великолепного праздника спорта», — пожелал Александр Бойкиня.

В дисциплине Dota2 за звание чемпиона в финальных боях сражались «Мутанты» из Новосибирска и сборная «Юность», в которую вошли игроки из Кемерова и Новосибирска. Лучшими в итоге стали «юные» геймеры. В гранд-финале World of Tanks сборная сибирских городов под названием «Warlike» в упорной борьбе победила новосибирскую команду «GJ». Победители получили призы и подарки от компании «Ростелеком».

Зрители на площадке тоже не скучали: самые артистичные показывали персонажей различных игр, а самые азартные в зоне консолей сражались в Mortal Kombat или погружались в мир виртуальной реальности в игре Beat Saber. Дождались розыгрыша призов и участники конкурса репостов, который проводился среди подписчиков официальной группы турнира. Одним из самых зрелищных моментов турнира стал конкурс косплея. На сцену вышли участники костюмированного шоу в образе своих любимых героев. Авторы самых интересных перевоплощений были награждены призами и подарками.

Чтобы все финальные сражения прошли без задержек, «Ростелеком» обеспечил киберсоревнования высокоскоростным интернетом, без которого геймерам не обойтись. Такие скорости доступны абонентам компании и в домашних условиях: для пользователей тарифа «Игровой» действует подключение до 200 Мбит/с, а бонусом идут премиальные опции в онлайн-играх, например, в Wargaming. Более подробную информацию о предложении для геймеров можно узнать на сайте компании или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».