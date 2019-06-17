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Подозревали инфекцию: Умерла от инсульта няня в детсаду Новосибирска

Родители воспитанников опасались, что молодая сотрудница детского учреждения заразилась менингококковой инфекцией. Она пришла домой, впала в кому и вскоре скончалась.

17.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Подозревали инфекцию: Умерла от инсульта няня в детсаду Новосибирска

Было доказано, что нянечка умерла от кровоизлияния в мозг

Младший воспитатель дошкольного образовательного учреждения Новосибирска скончалась от болезни, симптомы которой напоминали опасную инфекцию.

Вопиющий случай произошел в детском саду №262 города Новосибирска. Сообщается, что относительно молодая воспитательница резко почувствовала себя плохо прямо во время занятий с детьми. Она обратилась к врачам, однако те заверили девушку, что ничего страшного с ней не происходит. По приходу домой она впала в кому и чуть позже ушла из жизни.

Родители детей из названного детского сада выразили мнение, что воспитательница умерла от менингококковой инфекции, сообщают местные СМИ. Врачи полностью опровергаю такие высказывания. Было доказано, что нянечка умерла от кровоизлияния в мозг. Проводится дополнительная проверка.


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