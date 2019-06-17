Ни синяка, ни ссадины: Выпавшего из окна годовалого малыша готовят к выписке врачи в Бердске

Завтра, 18 июня, из травмотологического отделения бердской ЦГБ выпишут полуторогодовалого малыша, выпавшего из окна 4 этажа в Бердске. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» старшая медицинская сестра городской больницы Елена Малиновская, мальчик родился в рубашке.

-Это настоящее чудо. У ребенка нет ни синяков, ни ссадин. Все жизненно важные органы не пострадали от падения, переломов и ушибов у малыша тоже нет. Но врачи решили понаблюдать за мальчиком и оставили его в больнице на пять дней. Ребенка готовят к выписке 18 июня. Он активный и веселый малыш, — сообщила Елена Васильевна.

Напомним, вечером в четверг, 13 июня, из окна на 4-м этаже дома №6 на ул. Рогачева выпал полуторогодовалый мальчик. Очевидцы рассказали «Курьер. Среда. Бердск», ребенок находился дома с матерью, но она пропустила момент, когда сын забрался на окно.

Никто не заметил, стоявшего в окне ребенка. Только услышали удар о землю. Тут же выбежала мать, успокаивая малыша, она пыталась дать ему грудь. Немедленно вызвали скорую помощь.

По словам очевидцев, ребенок облокотился на москитную сетку, но упал на газон у дома. Это и спасло ему жизнь. Упавший малыш плакал, его мать громко кричала на весь двор.