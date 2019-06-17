Полумесячные осадки выпали за 20 минут при шторме в Бердске

В ливень несколько городских улиц превратились в реки
«Итоги» прошедшего на прошлой неделе шторма 17 июня подвели на совещании чиновников в Бердске.
За 20 минут ливня в Бердске выпала полумесячная норма осадков, рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Ни в одном учреждении образования не было выявлено проблем. Самое большое — это поломка веток, причем незначительная, в оперативном порядке территории образовательных учреждений были очищены.
— Было зафиксировано подтопление дома №57 по ул. Островского, находящегося на капремонте. На кровле подрядчик своевременно провел работу по ликвидации подтопления. Своевременным было поручение главы города об обеспечении техники безопасности на кровлях при проведении ремонтов и капремонтов, — отметил Захаров.
Автор видео Галина Панчева
На некоторых участках города произошли подтопления.
-Это произошло на ул. Лунной в районе ТЦ «Орбита». Здесь ситуация под контролем. Ливневая система работает хорошо, она новая. Ее построил УКС в 2016-2017 году. За это время никаких происшествия зафиксировано не было. Разбор будет осуществлен, в чем причина, почему вода ушла не сразу. Одна из причин — засоренность решетки ливневой канализации. По поводу «Вымпела» ситуация рабочая. Ливневка рабочая. Там работает два ливнеприемника. Один напротив «Продсиба», другой — напротив Рогачева, 10. Они работают исправно. Ситуация для этой территории типичная: при сильных осадках происходит сильная замусоренность ливнеприемников. Здесь будут даны рекомендации и требования бригадам ЦМУ более оперативно выезжать и прочищать. После прочистки ливневок от мусора вода уходит за четыре минуты, — подчеркнул вице-мэр.
Автор Галина Панчева
По ул. Суворова, 1, была подобная ситуация — замусоренность решеток. После прочистки вода уходит достаточно быстро. В дальнейшем будет рассматриваться целесообразность дальнейшей промывки ливневой канализации в районе начала ул. Первомайской, отметил Захаров.
В шторм было зафиксировано несколько случаев падения деревьев, в том числе с материальным ущербом. В оновном, это деревья, которые находятся на придомовой территории.
— Было дано предписание УК еще раз проанализировать состояние двревесного фонда и через комиссию по вырубке, если в этом есть необходимость, оформить снос опасных деревьев, — акцентировал Владимир Николаевич.
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А может всё же решеток надо больше поставить,что бы они не только от поливочной машины воду принимали , но и от дождя нормального.
Смешно слушать, что всё рабочее, но всё равно топит.
Причем топит, что до ремонта, что после ремонта одинаково, что наводит на некоторые мысли.
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