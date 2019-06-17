Фильм «Бык» о криминале 1990-х получил Гран-при «Кинотавра»

Фильм «Бык» дебютанта Бориса Акопова получил главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в воскресенье в Зимнем театре Сочи.

Такое решение приняло жюри во главе с Константином Хабенским. Картина рассказывает про преступность в России в 1990-е годы. Согласно сюжету, Александр Быков по прозвищу Бык зарабатывает деньги любыми способами. Главные роли исполнили Юрий Борисов и Стася Милославская.

«Я не знаю, я всем благодарен, — сказал со сцены режиссер. — Когда мы снимали, на площадке была любовь, все мои актеры прекрасны. Очень рад, это, наверное, самый счастливый день в моей жизни».

Лента «Бык» также отмечена за операторскую работу.

Неожиданность для всех

Как сообщили опрошенные ТАСС критики, подобный итог мало кто мог предсказать. И это при том, что фильм Акопова, который родился в 1985 году, выделяли многие киноведы. Но в одном ряду с картиной молодого режиссера на конкурсе находились работы значительно более зрелых авторов.

За лучшую режиссерскую работу жюри отметило фильм «Большая поэзия» сына Павла Лунгина — Александра. Для него это вторая большая работа в кино. За эту же ленту обладателем приза за лучшую мужскую роль, который с нынешнего года носит имя Олега Янковского, стал Александр Кузнецов. «Он уже улетел в Марокко на съемки нового фильма», — сказал со сцены Лунгин.

Лучшая актриса и лучший дебют

Самой достойной актрисой нынешней конкурсной программы «Кинотавра» названа Виктория Толстоганова, сыгравшая в фильме Оксаны Карас «Выше неба». Картина будет в прокате уже с 27 июня. В новой ленте рассказывается о проблемах семьи, в ней сыграли также Алексей Агранович и Таисия Вилкова.

Награду актрисе вручила ее коллега Анна Чиповская, которая не могла сдержать слез, говоря хорошие слова в адрес Толстогановой. «Хочу сказать спасибо Анне, спасибо «Кинотавру», который мне устроил такой подарок, — отметила Толстоганова, принимая приз. — Спасибо, Оксана [Карас], за роль, которую ты мне доверила, спасибо всем моим прекрасным коллегам».

Лучшим дебютным фильмом на «Кинотавре» стала картина Анны Пармас «Давай разведемся».

Лента выйдет в прокат осенью 2019 года. Главная героиня комедии про развод — врач-гинеколог Маша (Анна Михалкова), от которой уходит муж. Она начинает отчаянную борьбу за него. В картине также сыграли Антон Филипенко, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Федор Лавров, Надежда Маркина.

Приз имени Григория Горина за лучший сценарий тоже достался создателям фильма «Давай разведемся».

«Мысленный волк» и призы критиков

Награда имени Микаэла Таривердиева за музыкальное решение фильма была вручена Игорю Вдовину за картину «Мысленный волк» Валерии Гай Германики.

Специальный диплом жюри получила лента «Верность» Нигины Сайфуллаевой с формулировкой «За бесконечную веру актеров в работу режиссера». Главные роли исполнили Евгения Громова и Александр Паль.

Награду Гильдии киноведов и кинокритиков, которая носит на «Кинотавре» имя умершего в мае 2017 года киноведа Даниила Дондурея, вручили режиссеру Юсупу Разыкову, снявшему фильм «Керосин».

Диплом от критиков получил Александр Золотухин за картину «Мальчик русский». Режиссер поднялся на сцену и признался, что впервые получает какую-либо награду.

Гости и история

По красной дорожке «Кинотавра» в воскресенье прошли президент фестиваля Александр Роднянский, председатель попечительского совета фестиваля Федор Бондарчук, бизнесмен Роман Абрамович, глава жюри этого года Константин Хабенский, режиссер Алексей Учитель, актеры Виктор Сухоруков, Андрей Мерзликин, Дмитрий Дюжев, Дарья Повереннова, Павел Табаков и съемочные группы конкурсных фильмов нынешнего «Кинотавра».

Фестиваль в Сочи открылся 9 июня. В основном конкурсе участвовали 15 картин. Фильмом закрытия станет «Француз» Андрея Смирнова.

«Кинотавр» проходит с 1990 года, с 1991-го — в Сочи. Первые 15 лет фестивалем руководил Марк Рудинштейн. В 2004 году «Кинотавр» возглавил Александр Роднянский, после чего смотр отказался от проведения международного конкурса и полностью сфокусировался на российском кинематографе. Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ.

На «Кинотавре» в разные годы побеждали, в частности, фильмы «Брат» и «Война» Алексея Балабанова, «Время танцора» Вадима Абдрашитова, «Водитель для Веры» Павла Чухрая, «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова, «Бедные родственники» Павла Лунгина, «Простые вещи» Алексея Попогребского, «Географ глобус пропил» Александра Велединского.

Источник: ТАСС