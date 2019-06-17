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Применить закон о фейкньюс за ложь о смертельной драке в Чемодановке требует глава Пензенской области

Иван Белозерцев уверен, что с момента событий в селе идет вброс ложных фактов. 13 июня в селе произошла массовая драка местных жителей с цыганами. Задержаны 15 человек.

17.06.2019 Фото: img2.fedpress.ru Один комментарий
 
Применить закон о фейкньюс за ложь о смертельной драке в Чемодановке требует глава Пензенской области

На сход граждан в село приехал губернатор

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отреагировал на случаи распространения неверной информации о конфликте в селе Чемодановка. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 13 июня произошла массовая драка местных жителей с цыганами, в которой участвовали более 170 человек. В результате конфликта пострадали пятеро человек, один погиб. По словам сельчан, потасовка произошла из-за того, что цыгане якобы пытались изнасиловать местных девушек. Представители цыганской автономии утверждают, что драка произошла из-за ссоры детей.

На следующий день жители села устроили народный сход и перекрыли федеральную автодорогу М5 «Урал» с требованием выселить обидчиков и их родственников. Чтобы успокоить недовольных к ним прибыл глава региона Иван Белозерцев.

Сегодня губернатор в Instagram призвал применить закон о борьбе с фейковыми новостями к тем, кто массово распространяет ложные сведения о ситуации в селе.

«Намеренное желание провокаторов посеять панику среди нашего населения путем вброса откровенно недостоверных данных, выдаваемых за реальные факты, должно быть оценено соответствующими органами. Обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной «карты»», – цитирует Ивана Белозерцева fedpress.ru.

В связи с конфликтом в селе Чемодановка продолжает расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «ж, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 и п.п. «а, ж, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушения на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

-В рамках уголовного дела первоначально были задержаны трое мужчин. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Двое уже арестованы, в отношении третьего принято решение об отложении принятия решения на 72 часа в связи с необходимостью получения медицинского заключения о состоянии его здоровья и возможности содержания в условиях изоляции от общества. Указанные лица признают свое участие в конфликте, произошедшем 13 июня 2019 года. — сообщила официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко.

В результате проведения большого объема следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России получены доказательства, позволившие 15 июня 2019 установить и задержать еще 12 жителей Чемодановки. Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины. В ближайшее время, в зависимости от роли и степени участия каждого, им будет предъявлено обвинение.

В настоящее время продолжаются допросы свидетелей, а также иные следственные действия, направленные на установление очевидцев произошедшего. Следствие устанавливает все причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Предлагаю белых и пушистых цыган поселить в огороде у главы.
    Будет с ними конину жарить, песни петь, хороводы водить.
    И никакого национального вопроса не будет.

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