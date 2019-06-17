Около 300 подписей за установку светофора при выезде на трассу Р-256 собрала жительница Бердска

В начале мая 2019 года в надежде на помощь «Курьер. Среда Бердск» в редакцию обратилась бердчанка Наталья. Она рассказала, что жители микрорайона, расположенного за железнодорожным вокзалом, каждый день подвергаются опасности, ведь единственный выезд из частного сектора на федеральную трассу Р-256 не регулируется светофором. Кроме того, маленькие жители района вынуждены тратить на путь до детсада и школы около часа, вместо пяти минут.

Девушке удалось собрать около 150 подписей за светофор, еще 127 бердчан пришли в редакцию «Курьер. Среда. Бердск», чтобы оставить свой голос за светофор.

-У меня появилась идея: хочу приложить усилия и попросить включить нашу дорогу, примыкающую к железнодорожному вокзалу, к включению ее в создание транспортно-пересадочного узла. Думаю, технически это возможно. Тогда проблема со светофором отпадет. Он там будет в любом случае, — поделилась мнением Наталья сегодня, 17 мая.

По словам девушки, раньше у жителей не было проблем с дорогой. Выручала грунтовая «незаконная» дорога через железнодорожный вокзал у трассы Р-256. Но когда весной 2019 года началось строительство нового вокзального комплекса, проезд перегородили забором.

За помощью девушка обращалась и к местной власти, но из совета депутатов Бердска ей пришел отрицательный ответ. Народные избранники сослались на то, что на этом участке дороги уже есть светофор. Но не учли, что это обстоятельство не упрощает жизнь людей, живущих за вокзалом. От сотрудников мэрии Наталья все еще ждет ответа. А вот в Росавтодор нашей героине сообщили, что если будет заявление с большим количеством подписей, то светофор, регулирующий движение на трассе при выезде с улицы Переездной, скорее всего, появится.

— Сейчас и направо выезжать опасно: стоит забор, люди выезжают на свой страх и риск. Ничего не видно, словно слепой котенок пытаешься встроиться в поток движения на федеральной трассе. Нам необходимо, чтобы на этом участке дороге поставили светофор, разрешающий поворот и налево, и направо. Вопрос только в том, какое количество людей подпишется под обращением в Росавтодор, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск».

Она принесла обращение в ведомство с пустыми листами для подписей жителей улиц Калинина, Мичурина и Зеленой.

Пара неравнодушных бердчане вызвалась помочь девушки и взяла листки для голосов с собой, сообщив, что разместят документ в магазине. Сбор подписей завершен, Наталья собирает все листы с подписями, чтобы направить обращение в Росавтодор. Вы можете вернуть документ с 9 утра до 6 вечера с понедельника по пятницу в офис «Курьер. Среда. Бердск» по адресу: ул. К. Маркса, 24.