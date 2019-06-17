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Порезал ножом лицо пассажиру водитель маршрутки в Новосибирске

Маршруточник отказался дальше везти пассажиров и начал их выгонять с помощью холодного оружия. Пострадавшему наложили 22 шва. Правоохранители разбираются.

17.06.2019 Фото: соцсеть ВКонтакте группа "Инцидент Новосибирск" Нет комментариев
 
Порезал ножом лицо пассажиру водитель маршрутки в Новосибирске

Прокуратура по сообщениям СМИ проверит законность перевозки пассажиров

Прокуратура Кировского района Новосибирска организовала проверку по сообщениям СМИ о нарушениях законодательства при перевозке пассажиров.

Основанием для проведения проверки послужили сведения СМИ о том, что 13 июня на остановке общественного транспорта «Площадь Маркса» водитель транспортного средства маршрута №18 прекратил движение по маршруту, высадив пассажиров и не вернув им денежные средства.

Как сообщили СМИ, между водителем транспортного средства и пассажиром произошел конфликт, в результате которого пассажиру нанесены телесные повреждения.

Прокуратура района проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, законодательства о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в областной прокуратуре.

Новосибирец рассказал историю своей поездки на маршрутке № 18, которая произошла с ним на минувшей неделе. Водитель с помощью ножа высадил пассажиров, не довезя до конца маршрута, рассказал мужчина в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам подписчика сообщества, вечером 13 июня он с девушкой и другом возвращался домой на маршруте № 18, ехал с улицы Колхидской до улицы Владимира Высоцкого.

«На остановке «Площадь Карла Маркса» водитель посмотрел, что народу на остановке нет, и сказал, что маршрут окончен. На что ему возразила женщина, сидящая в салоне, что ей ехать почти до конечной. После и мы просили его довезти до конца маршрута, на что он возразил и начал нас выгонять», – рассказывает новосибирец.

При этом водитель отказался возвращать деньги за проезд, а также пересаживать пассажиров на следующую маршрутку.

Затем, по словам мужчины, водитель несколько раз толкнул его в плечо, а потом вовсе достал из-под козырька нож и ударил его в лицо. Удар пришёлся ему в область скульной мышцы, однако мог попасть и в шею.

«Он тут же попытался ударить ножом моего друга, который сидел рядом, но я окликнул его, и он не попал. Девушка закричала, что у него нож, и мы выбежали из маршрутки. Он выбежал за нами и попытался ударить моего друга ещё раз, но друг отбежал в сторону», – добавляет мужчина.

Увидев окровавленное лицо пассажира, водитель маршрутки сел за руль и быстро уехал с места происшествия.

Пассажиры дождалась полицию и скорую помощь, в результате в больнице новосибирцу наложили 22 шва от губы до уха, из них 10 внутренних и 12 наружных.

«Теперь мне две недели есть через трубочку, а этот опасный человек продолжает возить людей с ножом в салоне. Страшно за окружающих. Ведь он меня мог убить за 30 рублей», – добавляет пострадавший.

Полицейские сейчас проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

 


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