Скончался 17-летний российский биатлонист на сборах в Крыму

Биатлонист Артемий Хасанкаев умер на тренировочном сборе в Крыму, говорится на сайте Союза биатлонистов. Хасанкаеву в июле исполнилось бы 18 лет.

Организация принесла соболезнования родным и близким спортсмена.

Причины его смерти не сообщаются.

В январе Хасанкаев выступал в составе сборной России на юниорском чемпионате мира в Словакии.

Источник: rsport.ria.ru