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Судятся с китайцами российские молочники за «присвоение» их брендов

Китайская компания не нарушила закон, она просто зарегистрировала торговые марки на себя. Россияне «проморгали», возможно, минсельхоз не предупредил вовремя.

17.06.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Судятся с китайцами российские молочники за присвоение их брендов

Производители молока из России подают коллективный иск

Ряд российских молочных заводов, получивших разрешение на ввоз в Китай своей продукции, подадут общий иск к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, которая зарегистрировала на себя их торговые марки, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.

«С ввозом молочной продукции есть проблема, дело в том, что в конце декабря прошлого года наши молокозаводы получили импортную лицензию, а 28 января одна китайская компания из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян зарегистрировала торговые марки этих российских молокозаводов на себя, и сейчас наши молокозаводы подают коллективный иск для того, чтобы торговые марки забрать себе обратно», — рассказал Мурзенок.

При этом он подчеркнул, что «китайская компания не нарушила закон, она просто зарегистрировала их на себя, но мы проморгали, наши молокозаводы опоздали с этим, возможно, министерство сельского хозяйства не предупредило, просто долго ждали».

«С другой стороны эта история такая большая между двумя странами с молоком, наверное, может быть китайская сторона нам бы помогла чем-то, может, поговорила бы с этой компанией, чтобы как-то добровольно отдали торговые марки», — сказал он.

Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР в конце 2018 года подписали протокол о взаимных поставках молочной продукции между Россией и Китаем, первоначально китайская сторона одобрила только 10 российских молокозаводов, а уже в апреле этого года список российских производителей, имеющих право осуществлять поставки молочной продукции в Китай, был расширен до 33 компаний. В конце мая была осуществлена первая поставка отечественной молочной продукции в КНР.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Головачь Лена

    Ушлые Китайцы, но нашим урок!

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