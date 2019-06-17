«Город бесов»: такой указатель появился после скандала с храмом на въезде в Екатеринбург

На въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов». Как пишет портал E1.RU, табличку заметили сегодня утром на Кольцовской трассе — дороге, которая ведет из аэропорта. Кто автор надписи, выполненной в том же официальном стиле, что и все таблички на дорогах, пока неизвестно.

Напомним, что известный российский журналист Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «городом бесов». 21 мая в эфире «Вести FM» он пообещал «приехать в Ёбург, чтобы гонять там чертей». До этого, комментируя события в Екатеринбурге, он заявлял следующее: «И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой храм и не восстановивший, этот город проявил себя бесами снова. Наследники тех бесов устраивают и сейчас свой шабаш».

На Соловьева из-за слов о екатеринбуржцах-«бесах» подала жалобу в полицию жительница Екатеринбурга Евгения Чудновец. Кроме того, по поводу скандальных высказываний телеведущего обратился с заявлением в Генпрокуратуру РФ известный екатеринбургский адвокат Андрей Бельянский.

Критика Соловьева последовала после стихийных выступлений в защиту сквера около Драмтеатра в Екатеринбурге, где планировали построить Храм святой Екатерины.

Источник: znak.com