КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю квартиру на Микрорайоне,16а
Продам 2ю Красная Сибирь 105
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме

Около 300 подписей за установку светофора при выезде на трассу Р-256 собрала жительница Бердска

«Город бесов»: такой указатель появился после скандала с храмом на въезде в Екатеринбург

Льготными займами удержат население Дальнего Востока

Ни синяка, ни ссадины: Выпавшего из окна годовалого малыша готовят к выписке врачи в Бердске

Подорожают лекарства на 1 рубль из-за маркировки

Скончался 17-летний российский биатлонист на сборах в Крыму

Аквариум упал на ребенка в частном детсаду Новосибирска

Полумесячные осадки выпали за 20 минут при шторме в Бердске

Льготные лекарства не дают детям и инвалидам во многих регионах России

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


«Город бесов»: такой указатель появился после скандала с храмом на въезде в Екатеринбург

Именно так назвал столицу Урала телеведущий Владимир Соловьев, когда местные жители начали протестовать против строительства церкви в сквере у драмтеатра.

17.06.2019 Фото: E1.RU 2 коммент.
 
«Город бесов»: такой указатель появился после скандала с храмом на въезде в Екатеринбург

Здравствуй, Екатеринбург, город бесов

На въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов». Как пишет портал E1.RU, табличку заметили сегодня утром на Кольцовской трассе — дороге, которая ведет из аэропорта. Кто автор надписи, выполненной в том же официальном стиле, что и все таблички на дорогах, пока неизвестно.

Напомним, что известный российский журналист Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «городом бесов». 21 мая в эфире «Вести FM» он пообещал «приехать в Ёбург, чтобы гонять там чертей». До этого, комментируя события в Екатеринбурге, он заявлял следующее: «И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой храм и не восстановивший, этот город проявил себя бесами снова. Наследники тех бесов устраивают и сейчас свой шабаш».

На Соловьева из-за слов о екатеринбуржцах-«бесах» подала жалобу в полицию жительница Екатеринбурга Евгения Чудновец. Кроме того, по поводу скандальных высказываний телеведущего обратился с заявлением в Генпрокуратуру РФ известный екатеринбургский адвокат Андрей Бельянский.

Критика Соловьева последовала после стихийных выступлений в защиту сквера около Драмтеатра в Екатеринбурге, где планировали построить Храм святой Екатерины.

Источник: znak.com


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме Около 300 подписей за установку светофора при выезде на трассу Р-256 собрала жительница Бердска Нервный автолюбитель сломал шлагбаум в Бердске

(2) Комментариев

  1. Аноним

    Запоздалая новость. Уже табличку убрали.

    А вообще, не нужно было называть так сам город, люди, в большинстве своем не виноваты, что в городе активизировались либеральные провокаторы, устроившие митинг.

    Thumb up 0 Thumb down 4

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Металлокерамическая коронка. 9500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика