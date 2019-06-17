Аквариум упал на ребенка в частном детсаду Новосибирска

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска окончила проверку по сообщениям СМИ о причинении в мае вреда ребенку в частном детском саду «Смешарики», где на малолетнюю воспитанницу упал аквариум.

В ходе проверки выявлены нарушения требований Федеральных законов «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» при организации питания несовершеннолетних и хранении продуктов питания. Кроме того, нарушен пункт 2.8 СанПиН 2.4.1.3147-13, согласно которому в групповых помещениях запрещено размещение аквариумов, животных, птиц.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района индивидуальному предпринимателю внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Рассмотрение актов реагирования взято в прокуратуре на контроль.

Органы предварительного расследования проводят уголовно-процессуальную проверку, окончательное решение не принято.