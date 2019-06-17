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Льготными займами удержат население Дальнего Востока

Регионы ДФО могут стать пилотными при реализации механизма целевого кредитования.

17.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Льготными займами удержат население Дальнего Востока

Владивосток

В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях. Инициировать их создание предложено в заявлении Общественной палаты, поступившем в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (есть в распоряжении «Известий»). Минвостокразвития поддерживает инициативу: дальневосточные регионы могут стать пилотными при реализации механизма целевого кредитования, но для этого потребуются законодательные изменения, отметили в ведомстве. Эксперты полагают, что такая финансовая поддержка повысит привлекательность региона и поможет сократить отток населения.

В заявлении Общественной палаты (ОП), поступившем в министерство, отмечается, что по состоянию на апрель 2019 года задолженность жителей ДФО перед банками достигла 988,7 млрд рублей, доля просроченных кредитов превышает среднероссийскую и составляет 4,9%.

Решить проблему можно за счет создания гарантийных фондов целевого кредитования, полагают в ОП. Условия, на которых люди будут с ними заключать сделки, окажутся более выгодными. В рамках таких договоренностей деньги предлагают выдавать под низкую процентную ставку и на больший срок. Это позволит сократить суммы регулярных платежей, которые заемщики должны вносить в банки, отмечается в документе.

Целевые кредиты под государственные гарантии предлагают выдавать на любые нужды дальневосточников. Это может быть ремонт, утепление жилья, развитие личных подсобных хозяйств, лечение, обучение, а также погашение предыдущих займов.

Такая государственная поддержка поможет улучшить благосостояние дальневосточников и сократить отток населения из региона, считает автор доклада, член Общественной палаты Леонид Шафиров.

— Гарантийные фонды помогут не только сделать кредиты доступнее, они помогут их сделать «умнее». Предоставляя поручительства, сотрудники фондов будут оценивать проекты домохозяйств, на реализацию которых человек захочет получить деньги. Заемщикам будут помогать найти лучших кредиторов, поставщиков и подрядчиков, контролировать целевое использование заемных средств, — сообщил «Известиям» Леонид Шафиров.

В Минвостокразвития «Известиям» подтвердили, что получили предложение от Общественной палаты и готовы поддержать инициативу.
— Дальневосточные регионы могут стать пилотными при реализации механизма целевого кредитования, но для этого необходимо вносить изменения в действующее законодательство, — заявили в министерстве.

Идея создания гарантийных фондов целевого кредитования повысит привлекательность региона, полагает и доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

— Предложенная схема решает две ключевые задачи: поручительство фонда снимает для банка-участника проблему рисков невозврата со всеми вытекающими проблемами и снижает финансовую нагрузку населения на обслуживание долга. Важно исключить рост невозвратных кредитов, — подчеркнул Олег Чередниченко.

При правильной реализации идеи отток населения с Дальнего Востока действительно можно снизить, но закредитованность граждан, скорее всего, возрастет, считает политолог Алексей Яшкин. Чтобы этого не случилось, необходимо не только продумать формы и уровень прямого государственного участия в проекте, но и проработать формы субсидиарной ответственности банков, а также повысить финансовую грамотность населения, отметил эксперт.

Источник: Известия


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