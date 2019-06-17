Подорожают лекарства на 1 рубль из-за маркировки

Производители лекарств подсчитали, во сколько обойдется введение обязательной маркировки. Себестоимость одной упаковки препарата увеличится в среднем на 80 копеек, — такая информация прозвучала на совещании по вопросам внедрения маркировки с криптозащитой, которое состоялось в министерстве промышленности и торговли РФ.

Внедрение маркировки началось с 1 февраля 2017 года, в эксперименте приняли участие несколько фармкомпаний, заявивших о желании поучаствовать в пилотном проекте. А с 1 января 2020 года маркировка цифровыми кодами с криптозащитой станет уже обязательной для всех участников российского фармрынка. Как отметил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, никаких отсрочек не будет: чтобы остаться на рынке, все производители лекарств должны уложиться в оговоренные сроки.

«Правительство и так уже пошло навстречу отрасли, согласившись сократить код криптозащиты с 88 знаков до 44, что должно упростить внедрение»,- подчеркнул первый замминистра. Единая для всей страны система «Честный знак» позволит отслеживать движение каждой упаковки любого лекарства по всей цепочке — от производителя к дистрибьюторам и далее — в аптечные сети и медицинские учреждения. Участники совещания говорили о том, что для бесперебойного функционирования системы с начала следующего года важно, чтобы участники рынка подключались к ней уже сегодня — на этапе тестирования программного обеспечения и оборудования.

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко рассказал, что в ближайшее время требования маркировки будут включены в лицензионные документы аптек, соответственно, аптечные сети будут обязаны присоединиться к системе, зарегистрировавшись в ней. Аптеки, не выполнившие это требования, станут нарушителями со всеми вытекающими последствиями, предупредил глава Росздравнадзора.

По опыту фармкомпаний, уже присоединившихся к системе, внедрение маркировки обходится а сумму порядка 100 млн рублей. В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, — на 1,3 рубля.

Источник: РГ