«Ленивых» малоимущих россиян лишат господдержки

Огород станет поводом для отмены выплат
Бедные граждане, имеющие огород или свободную жилплощадь, могут прокормиться с их помощью и не нуждаются в государственных пособиях. К таким выводам пришли некоторые представители региональных властей в рамках реализации пилотного проекта по снижению числа малоимущих, выяснили «Известия». Освободившиеся средства можно потратить на усиление поддержки «истинных» бедных, считают чиновники. При этом около половины получателей пособий действительно не всегда в них нуждаются, согласны эксперты. Однако «огородный» подход они называют слишком циничным и призывают к созданию новых рабочих мест.
Недостаточно бедные
О предварительных итогах первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности говорится в отчетах региональных властей, направленных в Минтруд. «Известия» ознакомились с документами, которые подготовили чиновники из Татарстана, Кабардино-Балкарии, Приморского края, Липецкой, Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Томской областей.
Одним из шагов к снижению уровня бедности региональные власти считают корректировку критериев нуждаемости, следует из отчетов. По мнению некоторых из них, необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись, а оставшиеся деньги направить на помощь действительно бедным гражданам. Например, в Ивановской области чиновники выделяют группу «ленивых» бедных, «которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния (продать, сдать в аренду, либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания)».
В Томской области считают необходимым скорректировать правительственное постановление о том, что стоит учитывать при определении дохода семьи. К существующим критериям стоит добавить кредиты, доходы от садоводства и огородничества, а также стоимость аренды жилья, указано в отчете региона.
В Кабардино-Балкарии и Татарстане уже скорректировали критерии нуждаемости и перераспределили освободившиеся средства, говорится в докладах властей этих субъектов. Так, в правительстве Татарстана уточнили, что с 1 апреля при назначении ежемесячного пособия на ребенка и выплаты на проезд пенсионерам помимо доходов учитывают и уровень имущественной обеспеченности граждан. Выплаты не дают тем, у кого есть яхта, летательный аппарат, снегоход, два и больше легковых автомобиля моложе трех лет, большие квартиры и дачные дома (более 40 кв. м на члена семьи). Сколько позволила сэкономить эта мера, пока неизвестно, но после 2020 года эти средства планируют направить на помощь многодетным семьям.
В Томской области тоже не хотят помогать недостаточно замотивированным разбогатеть бедным: там полагают, что стоит отказывать в помощи гражданам, если они не выполнили условие соцконтракта (то есть воспользовались пособием, но, например, не прошли курс повышения квалификации, не устроились на работу или не смогли развить подсобное хозяйство). В Нижегородской области считают, что необходимо ввести ответственность для граждан, не исполнивших обязательства по соцконтракту, сказано в докладе региона.
Большинство региональных чиновников сходятся во мнении, что стоит отказывать в поддержке и так называемым «мнимым» бедным, то есть гражданам с неофициальными доходами. Идеи о борьбе с «серой занятостью» в той или иной форме содержатся в отчетах, пришедших из Приморского края, Липецкой, Ивановской и Томской областей.
При этом в пресс-службе правительства Приморского края подчеркнули, что в докладе региона нет тезиса об исключении поддержки для «мнимых» малоимущих, однако согласились, что работа по снижению неформальной занятости влияет на уровень бедности.
В других регионах оперативно не ответили на запрос «Известий».
С 2014 года критерии нуждаемости для получения соцподдержки устанавливают региональные власти, напомнили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Как правило, используется условие, что среднедушевой доход семьи не должен превышать однократной либо двукратной величины прожиточного минимума в субъекте, сказали в министерстве. Там не видят смысла в установлении единых критериев для всей страны из-за большой разницы ситуаций в регионах. Однако опыт пилотных субъектов используют для методических рекомендаций и проектов планов мероприятий во всех уголках страны, добавили в Минтруде.
Сейчас среди получателей адресных пособий существенная доля граждан действительно не является малоимущими, пояснила «Известиям» начальник лаборатории Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Елена Гришина. В 2017 году больше половины (53%) тех, кто их получал, бедными не были, свидетельствуют данные исследования ИНСАП РАНХиГС. При этом сами адресные пособия небольшие — в среднем 9% от прожиточного минимума в субъекте, уточнила эксперт.
Казна для малоимущих
Власти ряда субъектов, участвующих в эксперименте по снижению уровня бедности, столкнулись с нехваткой средств на помощь малоимущим, следует из отчетов. Поэтому у региональных чиновников появились различные предложения, как поможет решить задачу участие федерального бюджета. Например, власти Томской области предложили платить пособие по уходу за ребенком до трех лет из госказны. В Нижегородской области сообщили о необходимости консолидировать усилия региона и федеральных ведомств — в том числе финансовые. В Новгородской области считают, что стоит софинансировать соцконтракт из бюджета государства. Там подтвердили «Известиям», что направили заявку на выделение средств. Предложения по последнему вопросу готовят и в Минтруде, сказали в пресс-службе министерства.
Принцип «отнять у недостаточно бедных и отдать нищим» даже с условием софинансирования из федерального бюджета вряд ли значительно отразится на общем уровне благосостояния населения, уверен проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Предложение прокормиться с помощью огорода он и вовсе назвал циничным: овощами с собственной грядки не оплатить налоги или квитанцию за ЖКУ.
Решением проблемы бедности могло бы стать создание дополнительных рабочих мест, уверен специалист. По его словам, социальный контракт может быть эффективен только в условиях высокого спроса на труд, это показывает опыт Франции и Великобритании. В России же эта форма поддержки пока дает эффект только в трети случаев, заявляла в интервью «Известиям» вице-премьер Татьяна Голикова.
Задачу снизить уровень бедности вдвое президент Владимир Путин поставил в прошлом году во время послания Федеральному собранию. Таким образом, к 2024 году число малоимущих должно сократиться до 9,7 млн человек, или 6,6% населения. Пилотные проекты по снижению уровня бедности стартовали 1 декабря прошлого года и завершатся 30 ноября 2019-го. Пока что их обеспечивают (финансово и организационно) региональные власти.
Источник: Известия
«истинных» бедных
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/06/17/431995-lenivyx-maloimushhix-rossiyan-lishat-gospodderzhki
«истинных» бедных — это тех у которых счета в офшорах, а в России у них нет нечегошеньки, сами они не местные и двадцать лет отстали то поезда.
32 4
Бедные граждане, имеющие огород или свободную жилплощадь, могут прокормиться с их помощью и не нуждаются в государственных пособиях.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/06/17/431995-lenivyx-maloimushhix-rossiyan-lishat-gospodderzhki/comment-page-1#comment-1677710
Это такие высказывания, потому, что до следующих выборов президента ещё далеко.
23 3
Принцип «отнять у недостаточно бедных и отдать нищим»
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/06/17/431995-lenivyx-maloimushhix-rossiyan-lishat-gospodderzhki/comment-page-1#comment-1677711
А почему бы не отнять у богатых и отдать нищим?
Сейчас догадаюсь.
Богатые сами не отдадут.
Придется отнять у недостаточно бедных.
Правда тогда нищих станет больше.
Но у нас же демократия — все равны перед законом.
28 4
Однако «огородный» подход они называют слишком циничным и призывают к созданию новых рабочих мест.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/06/17/431995-lenivyx-maloimushhix-rossiyan-lishat-gospodderzhki
1 2
Бедные не достаточно нищие для депутатов? Кто достаточно нищий? Бомжи или кто-то из форбсов? Похоже депутаты живут на другой планете дорогой! Нужно сделать зарплату вообще всех депутата в РФ, не больше МРОТ в месяц, только такая зарплата, вернёт их с канар на грешную русскую землю!
20 3
Точнее, как на подобные заявления высказался Лавров, ни чего не скажешь
6 5
Не платить пособия, тем у кого в собственности огород, — очередной бред властных выдумщиков.
В южных областях, при условии организации труда, с огорода бывает по три урожая, кому-то это занятие приносит прибыль.
Дачный огород — подспорье, — если есть здоровье, но не более.
Дачные огороды в нашей местности существует больше для души, затраты выше чем приход. Ещё и год на год не приходится.
Чиновникам не платить премии, вознаграждения, пусть попробуют кормиться с пяти соток огорода.
31 3
— Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите.
Недоробингуды, блин
4 5
Антиробингуты.
4 2
Чиновники вообще должны без зарплаты работать за чашку риса и ходить пешком.
19 3
Босиком!
15 3
Лично знаю получающих соцпомощь, но нищими не являющихся, без всяких ‘но’. Адресность помощи давно пора совершенствовать.
13 13
Назад..к крепостному укладу России.
11 4
Скорей, к натуральному хозяйству.
Потом к палке — копалке.
Хотя нет.
Вся земля то уже куплена — куда не копни.
10 4
Есть истинно верующие, а есть просто бесы. Если не верите, спросите у гонятеля бесов Владимира Соловьёва.
Есть истинно бедные, а есть разная шелупонь, скотобаза и прочие балаболы, курящие свой бычок на завалинке. Если и здесь не верите, то спросите у губернатора Архангельской области Игоря Орлова, бизнесмена Линника, молодого чиновника из «Единой России» и у великой балерины Анастасии Волочковой.
7 6
А что великого у той великой балерины, кроме того места, откуда ноги растут?
6 3
Про величие Волочковой — это сарказм. Великими русскими балеринами были Анна Павлова или Галина Уланова. И думаю, что многие со мной согласятся.
3 1
Огородом, каких бы размеров он не был и где где всё вручную, прокормиться невозможно, а у человека есть и другие жизненно необходимые потребности. Почему человек, если он не инвалид, не работает? Да нет таких, конечно кроме ленивых, все работают неофициально, а хитромудрые из таких умудряются ещё пособие получать. Было бы эффективно снизить уровень бедности, если всех нищих и безработных за пособие хотя бчы на недельку в месяц привлекать к выполнению работ, например, подметать тротуары, собирать мусор на газонах и так далее.
6 6
так вот зачем они пчёл пересчитывали!
8 4
«Бедные граждане, имеющие огород или свободную жилплощадь, могут прокормиться с их помощью и не нуждаются в государственных пособиях» — а перед этим они ввели налоги на дачи, парники, туалеты, огурцы, помидоры, редиску. Вдруг бедные озолотятся.
10 5
Пи…..ц, товарищи! Раньше эти 4-6 соток давали, чтобы выжить, а теперь, оказывается с них можно жить препеваючи! Выращивать все необходимые продукты (включая фрукты, мясо и молоко). И пособие на ребенка не нужно, оказывается. Видимо на том же огороде можно вырастить подгузники и прочие средства ухода, а также одежду. Как сказала французская королева «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»
7 4
Покойница, кстати, и после этой фразы она совсем потеряла голову.
0 1
Что вы привязались к этому огороду. Никто ваши единственные 6 соток в расчет брать не будет. Перечитайте внимательно статью.
И положа руку на сердце, признайте, что доля правды в том, что в статье описано есть. Я сама пользовалась льготами от государства. Хотя малоимущей никогда не была. Просто зарплата была серая. И не говорите мне, что я такая одна. 99,9% жителей старается государство надурить в свою пользу.
8 5
Верни деньги, совесть замучает, если не депутат.
1 1
«99,9% жителей старается государство надурить в свою пользу.»
ну,счет здесь совсем не в пользу жителей …потому что государство вас всегда может кинуть по крупному,..одна пенсионная реформа чего стоит, не говоря уж о стабильном росте тарифов-налогов-цен и падающем курсе рубля..
уже в открытую озвучена позиция «государство вам ничего не должно» — и практически это осуществляется рядом последних «реформ» ..
только тогда возникает и встречный вопрос — а зачем в принципе нужно такое государство жителям оного? )
6 5
Что ещё тут можно обсуждать, когда в нашей самой богатой ресурсами стране мира, большинство народа живёт на грошовые зарплаты и пенсии. Вот тут некоторые представители нашей самой честной и патриотичной, никем незаменимой власти, утверждают, что в России 12 миллионов бедных. Но что-то их слова, очень похожи на лукавство. Ведь скорее всего у нас 12 миллионов нищих, чьи доходы менее 10 тысяч рублей в месяц. Ну а остальные, процентов 60 граждан, как раз и являются бедными, чьи доходы варьируются от 10 до 25 тысяч рубликов, за тот же отработанный народом период. Да и та свобода слова у нас, как-то не соответствует своему названию. И порою складывается впечатление, что от той свободы слова нам досталось только лишь само её название. Ну если кому-то, не всё ещё понятно, то тем помогут определится с пониманием два простых слова одного такого молодого полицейского. Тот страж порядка всё просто и ясно сказал нашим гражданам, протестующим против полицейского произвола на массовых митингах протеста 12 июня сего года. Граждане вышли с протестами против преступных действий, когда был задержан журналист «Медузы» Иван Голунов. Тогда, при задержании некоторых наших нескрепных граждан, ему попался под руку американский журналист, которому он сказал — «Американец? Свободен». А нашего российского журналиста отправил в автозак. Во этими, двумя простыми русскими словами нам показали, кто мы, и где наше место.
11 2
Такое впечатление, что власти сознательно и планомерно хотят довести народный гнев до кипения.
8 2
Нет там никакого сознательного действия, они живут по старому-доброму принципу маркизы де Помпадур, после нас хоть потоп. У многих есть заграничная недвижимость и счета в оффшорах, так, что если чего начнётся, они все сдристнут без зазрения совести, ну, а мы останемся.
1 0
Это все один трёп.Одним нужно обогатиться за счет народа и государства ,а другим не умереть с голоду ,вот имея 5 соток и едим с весны всю траву свою,а для этого надо вложить в землю всю свою пенсию,на удобрения ,борьбу с вредителями,семена и что бы добраться до своих участков,а оплата за землю и вывоз мусора и т.д. Нашли богачей. Просто люди привыкли всю жизнь работать и на пенсии не сидят без дела. Поощрять и льготы надо давать ,а не рубить сгоряча.
5 2