Зарезал мать 15-летний сын хоккеиста Максима Соколова в Ленинградской области

В Ленинградской области следователи задержали 15-летнего сына известного хоккеиста Максима Соколова по подозрению в убийстве матери и ранении родного брата. По данному факту СКР уже возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», сообщили Znak.com в ведомстве.

По версии следствия, трагедия произошла 13 июня в частном доме в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области. Прибывшие на место оперативники обнаружили тело 45-летней жены хоккеиста Соколова, а также его 18-летнего сына, у которого были множественные ножевые ранения. В тяжелом состоянии юношу госпитализировали. 15-летнего сына хоккеиста следователи уже допросили в качестве подозреваемого. В пресс-службе СКР по Ленинградской области подробности случившегося и показаний подростка не раскрывают. В ведомстве уточняют лишь, что школьник изложил им «свою версию событий».

Ранее проект Baza сообщал, что 15-летний сын Соколова в ночь, когда все произошло, якобы выбежал из дома и побежал к соседям, которым рассказал, что его старший брат «сошел с ума» и внезапно набросился на их мать. Когда юноша вместе с соседями вернулся домой, то, как пишет Baza, он схватил нож и несколько раз ударил уже истекающего кровью старшего брата. Однако в такую версию событий следователи не верят, пишет Baza. По версии силовиков, школьник мог пытаться таким образом убить единственного свидетеля преступления.