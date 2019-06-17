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Зарезал мать 15-летний сын хоккеиста Максима Соколова в Ленинградской области

Подросток ранил и родного брата. СК не раскрывает подробности случившегося и показаний школьника.(ВИДЕО)

17.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Зарезал мать 15 летний сын хоккеиста Максима Соколова в Ленинградской области

Трагедия произошла 13 июня в частном доме

В Ленинградской области следователи задержали 15-летнего сына известного хоккеиста Максима Соколова по подозрению в убийстве матери и ранении родного брата. По данному факту СКР уже возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», сообщили Znak.com в ведомстве.

По версии следствия, трагедия произошла 13 июня в частном доме в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области. Прибывшие на место оперативники обнаружили тело 45-летней жены хоккеиста Соколова, а также его 18-летнего сына, у которого были множественные ножевые ранения. В тяжелом состоянии юношу госпитализировали. 15-летнего сына хоккеиста следователи уже допросили в качестве подозреваемого. В пресс-службе СКР по Ленинградской области подробности случившегося и показаний подростка не раскрывают. В ведомстве уточняют лишь, что школьник изложил им «свою версию событий».

Ранее проект Baza сообщал, что 15-летний сын Соколова в ночь, когда все произошло, якобы выбежал из дома и побежал к соседям, которым рассказал, что его старший брат «сошел с ума» и внезапно набросился на их мать. Когда юноша вместе с соседями вернулся домой, то, как пишет Baza, он схватил нож и несколько раз ударил уже истекающего кровью старшего брата. Однако в такую версию событий следователи не верят, пишет Baza. По версии силовиков, школьник мог пытаться таким образом убить единственного свидетеля преступления.

 


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