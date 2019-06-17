Молния убила 41 пассажира Superjet 100 в аэропорту Шереметьево

На Sukhoi Superjet 100 были обнаружены повреждения, характерные для следов воздействия молнии. Замечаний экипажа по работе систем самолёта в предыдущем полёте не было, говорится в отчёте. Комиссия МАК для оценки действий экипажа в аварийном полёте планирует проведение экспериментов на пилотажном тренажёре.
Кроме того, сообщается, что командир загоревшегося самолёта оценивал ситуацию как штатную. Он объяснил старшему бортпроводнику, что самолёт возвращается, при этом обратил внимание: «Не аварийное, ничего, просто возвращаемся», — сказано в отчёте. Диспетчер дал командиру указание — снижать высоту до 900 метров и разворачиваться. «На запрос диспетчера: “… какая-нибудь помощь необходима будет?” экипаж ответил: “Нет, пока всё нормально, штатно”», — отмечается в документе. Экипаж сгоревшего в Шереметьеве Superjet пошёл на посадку несмотря на срабатывание сигнализации о необходимости уйти на второй круг. Комиссия МАК в отчёте уточняет, что дополнительных рекомендаций по повышению безопасности полётов не требуется.
5 мая летевший из Москвы в Мурманск Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» произвёл жёсткую посадку в Шереметьеве. У него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек. После трагедии появились призывы отказаться от эксплуатации самолётов данной модели.
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Ну всё понятно. Пилоты давно не были в нештатных ситуациях, привыкли полагаться на автопилот, а тут отказ, и что делать… Не учли превышение массы, не выработали топливо, не ушли на второй круг.. Череда ошибок, ценой жизней.
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Да что вы говорите? Не молния людей убила, а наземные службы аэропорта «Шереметьево». Мало ли что там командир диспетчеру брякнул. Самолёт с полными баками шёл на посадку (а это «чрезвычайка»!), а на принимающей полосе не было ни одной «пожарки», «скорой» — вообще никого не было! Шансов было мало, но половину из заживо сгоревших можно было спасти. Просто никто не спасал.
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