Анонсируют телешоу: «В эфире будет драка!»

Путина полицейские просят вернуть уволенного из-за «дела Голунова» генерала
РПЦ отказалась строить храм после протестов у драмтеатра в Екатеринбурге
Похоронили погибшего при невыясненных обстоятельствах в Питере 19-летнего жителя Бердска
Декада молодежи в Бердске: От музыки дворцовой площади до паркура и квестов
Переселят попросивших убежище в Канаде жителей Кисилевска
SOS: без вести пропала кудрявая девушка в Новосибирске
Я МЫ Иван Голунов: митинг за свободу слова пройдет 21 июня в Новосибирске
В массовой драке сельчан с цыганами один погиб и пятеро пострадали в Пензенской области
«Демонизирует образ советских людей»: запретить доступ к сериалу «Чернобыль» требуют коммунисты
Это же шоу и драка, как и «изгнание украинского эксперта», заложенный сценарием элемент, все «дерущиеся» и ругающиеся, получают за это не плохие деньги, к ним вопросов вообще нет, каждый зарабатывает как умеет, а вот к тем, кто это ежедневно смотрит и требует добавки, есть очень много вопросов
3 2
Ну да, таких любителей «горячего» полно. Они уже «подсели» на «жесть». Но приучило-то ТВ !
2 0
Либеральные поросята педры тоже в тренде. Сейчас вон и без того популярно в России шоу «Я-Мы Иван Голунов». — Ничем не отличается от сценариев на ТВ.
Вы же, проамериканские либералы, это прекрасно понимаете.
1 2