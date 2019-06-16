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Анонсируют телешоу: «В эфире будет драка!»

У теледельцов одна отрада — скандалы, грязь и кровь…

16.06.2019 3 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свою новость» написал Эхх:

— По НТВ анонсируют предстоящее токшоу с Цымбалюк: «В эфире будет драка!». У теледельцов одна отрада — скандалы, грязь и кровь…


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(3) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Это же шоу и драка, как и «изгнание украинского эксперта», заложенный сценарием элемент, все «дерущиеся» и ругающиеся, получают за это не плохие деньги, к ним вопросов вообще нет, каждый зарабатывает как умеет, а вот к тем, кто это ежедневно смотрит и требует добавки, есть очень много вопросов ;)

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    • Ага

      Ну да, таких любителей «горячего» полно. Они уже «подсели» на «жесть». Но приучило-то ТВ ! *PARDON*

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    • Аноним

      Либеральные поросята педры тоже в тренде. Сейчас вон и без того популярно в России шоу «Я-Мы Иван Голунов». — Ничем не отличается от сценариев на ТВ.
      Вы же, проамериканские либералы, это прекрасно понимаете.

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