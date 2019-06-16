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Шторм: Сильный ветер с ливнями и грозами может вернуться в Бердск

МЧС сделало экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных плохой погодой в ночь на 17 июня. Идет «вторая серия» стихии, пронесшейся 13 июня?

16.06.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Александры Нет комментариев
 
Шторм: Сильный ветер с ливнями и грозами может вернуться в Бердск

Во время стихии 13 июня, дерево упало на машину во дворе дома на 11-м квартале в Бердске

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», вечером 16 и ночью 17 июня в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра до 18-23 м/с.Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщили в региональном управлении МЧС.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, срывом кровли со зданий и сооружений, падением слабо закреплённых конструкций (источник ЧС – комплекс неблагоприятных метеорологических явлений).

Вероятно, грядет «вторая серия» стихии, обрушившейся на Бердск вечером 13 июня. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бушевавший в четверг получасовой шторм успел причинить немало бед.

В Микрорайоне утонула маршрутка и несколько машин потеряли госномера в огромной луже. Многие дороги из-за потопа стали непроездными, на них образовались пробки. На ул. Попова рухнувшие на проезжую часть тополя не только заблокировали движение, но и повредили припаркованные у «Совкомбанка» автомобили.

Не менее печальная ситуация сложилась в микрорайоне Молодежном. Сухая, по всей видимости, сосна рухнула на припаркованный во дворе дома №4/10А на ул. Боровой. Упавший ствол проткнул иномарку в нескольких местах.

Очевидцы сообщили «Курьер. Среда. Бердск», что ветер серьезно потрепал тополя на ул. Ленина. Территория в районе школы №10 вся завалена сорванными ветками. Шторм оборвал провода уличного освещения в районе спорт-комплекса «Зима-Лето».

При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, по возможности, оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра! На время непогоды рекомендуется закрыть форточки и окна, а также заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Откажитесь от прогулок по лесу, выходу к водоемам и плавания на маломерных судах.

Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Не пытайтесь прятаться за рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями, а также парковать автомобили вблизи них.

При порывистом ветре может происходить схлестывание воздушных линий электропередач, падение ветхих деревьев, веток и слабо укрепленных конструкций. Опасайтесь раскачивающихся ставен, вывесок и транспарантов. Нельзя подходить и прикасаться к оборвавшимся электропроводам.

При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, аккуратно выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества, не произошёл пожар.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем.

При возникновении любой нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей звоните по телефону 112 или в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.

В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области круглосуточно работает телефон доверия по телефону 239-99-99.


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