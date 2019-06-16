РПЦ отказалась строить храм после протестов у драмтеатра в Екатеринбурге

Екатеринбургская епархия решила не строить храм в сквере Екатеринбурга, из-за которого возникли протесты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале епархии.

Информация об отказе содержится в архипасторском послании митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла по случаю дня Святой единосущной и животворящей Троицы. Собор Святой великомученицы Екатерины будет построен «на достойном ее святости месте», уточняется в сообщении.

В епархии пообещали позже сообщить подробности, передает РБК.

В середине мая попытки начать строительство собора в сквере возле театра в центре Екатеринбурга привели к массовым акциям протеста и многочисленным задержаниям митингующих сотрудниками полиции. Сооружение строительной площадки было прекращено после того, как на ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин. Глава государства предложил местным властям провести опрос жителей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

ВЦИОМ после этого провел исследование, из которого следовало, что неудачным место для строительства храма возле театра считают 74% жителей города. При этом лишь 18% заявили, что собор не надо строить в принципе.

6 июня мэрия Екатеринбурга предложила горожанам несколько площадок для строительства собора Святой Екатерины. Помимо сквера возле Драматического театра, речь шла о пустыре на перекрестке улиц Белинского и Фурманова, а также недострое гостиницы «Дели» на улице Куйбышева.

Возведение храма Святой Екатерины приурочено к 300-летию Екатеринбурга. Оно будет отмечаться в 2023 году. Место для строительства храма возле театра власти выбрали в феврале 2019 года.