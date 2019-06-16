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Похоронили погибшего при невыясненных обстоятельствах в Питере 19-летнего жителя Бердска

Александр Сапожников после армии уехал в северную столицу на заработки. Но домой вернулся в гробу. Родные погибшего бердчанина добиваются возбуждения уголовного дела.

16.06.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Похоронили погибшего при невыясненных обстоятельствах в Питере 19 летнего жителя Бердска

Погибшего молодого человека похоронили на бердском кладбище

Сегодня, 16 июня, в Бердске похоронили 19-летнего Александра Сапожникова, погибшего в Санкт-Петербурге при невыясненных обстоятельствах. Об этом в во «ВКонтакете» сообщала сестра погибшего Кристина Елфимова. Прощание состоялось по адресу: Бердск, ул. Щетинкина, 16 с 11.00 до 11.30.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Александр рос в многодетной семье. Он закончил бердскую школу №9, а в конце 2018 года вернулся со службы в армии. Спустя пару месяцев уехал в Санкт-Петербург, где устроился на работу в лифтовую компанию.

— 11 июня позвонили незнакомые люди и сообщили, что Саша умер, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Кристина Елфимова, занимавшаяся вопросами пересылки тела и похоронами старшая дочь Сапожниковых.

По словам девушки, в последнее время Саше не платили зарплату, из-за этого он не мог вернуться домой. Руководство компании, где работал Александр, отказывается общаться с семьей погибшего.

—Это ужасное горе для нашей семьи. Сейчас я собираю все характеристики на брата, чтобы обратиться в правоохранительные органы и добиться возбуждения уголовного дела. Его тело мы должны встретить уже завтра (15 июня — прим. ред.), — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Кристина Николаевна.

В семье шестеро детей в возрасте от 8 до 27 лет. Трое из них несовершеннолетние. Кристина Елфимова рассказала «Курьер. среда. Бердск», что оформлением документов, бальзамированием и транспортировкой тела по просьбе семьи и за деньги займется специалист. На это ушло около 115 тысяч рублей.

-Огромное спасибо и дай бог здоровья всем близким и родным тех людей, которые активно приняли участие в сборе средств для похорон. Прошу СМИ прекратить сбор средств, больше ничего не нужно. Средств вполне хватает. Дай бог, чтобы никого и никогда не коснулось такое горе… — написала после похорон Кристина.


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