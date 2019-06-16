КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю квартиру на Микрорайоне,16а
Продам 2ю Красная Сибирь 105
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Путина полицейские просят вернуть уволенного из-за «дела Голунова» генерала

РПЦ отказалась строить храм после протестов у драмтеатра в Екатеринбурге

Похоронили погибшего при невыясненных обстоятельствах в Питере 19-летнего жителя Бердска

Декада молодежи в Бердске: От музыки дворцовой площади до паркура и квестов

Переселят попросивших убежище в Канаде жителей Кисилевска

SOS: без вести пропала кудрявая девушка в Новосибирске

Я МЫ Иван Голунов: митинг за свободу слова пройдет 21 июня в Новосибирске

В массовой драке сельчан с цыганами один погиб и пятеро пострадали в Пензенской области

«Демонизирует образ советских людей»: запретить доступ к сериалу «Чернобыль» требуют коммунисты

Троицкая родительская суббота: поминаем близких

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Переселят попросивших убежище в Канаде жителей Кисилевска

Вместе с жителями осмотрели место, где из-под земли идет дым. Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля все еще дымится, написал губернатор региона. Переселят 71 дом.

16.06.2019 Фото: пресс-служба Киселевского городского округа Нет комментариев
 
Переселят попросивших убежище в Канаде жителей Кисилевска

Место подземного пожара в Киселевском городском округе Кемеровской области

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев после посещения района города Киселевска, где жители обратились к премьер-министру Канады с просьбой предоставить им убежище, принял решение о переселении этих семей. Об этом глава региона сообщил в социальной сети «ВКонтакте».
«Приехал сегодня в Киселевск. Вместе с жителями осмотрели место, где из-под земли идет дым. Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля все еще дымится. Вместе с людьми обошел весь жилой район. Людей с этой территории надо переселять! Это 71 дом. Пошаговый план действий обсудили с жителями. Они поддержали. Встретиться договорились в начале августа снова. Уже сейчас начинаем готовить документы для переселения», — написал Цивилев.

Ранее жители Киселевска разместили в интернете видеообращение, где жалуются на плохую экологическую ситуацию в городе, разработку угля открытым способом рядом с жилыми домами, горящие угольные пласты. В видеообращении они просят власти Канады предоставить им статус беженцев. По словам киселевчан, Канаду они выбрали, потому что по климату она похожа на Сибирь. По данным городских властей, очаг подземного возгорания в переулке Малинном ликвидирован глиняным замком. Однако местные жители уверены, что до очага возгорания спецтехника не добралась, поэтому этот метод, по их мнению, малоэффективен. пишет РИА Новости.
Губернатор Кузбасса отреагировал на видеообращение поручением главе города и своим заместителям встретиться с жителями, выслушать все претензии и совместно выработать меры по решению проблем. Специалисты Восточного научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности, разбиравшиеся в данной ситуации, дали заключение о том, что горит не угольный пласт, а свалка мусора.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Шторм: Сильный ветер с ливнями и грозами может вернуться в Бердск С подозрением на клещевой энцефалит поступил ребенок в горбольницу Бердска Участники ретро-ралли «Пекин-Париж» миновали Бердск

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика