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SOS: без вести пропала кудрявая девушка в Новосибирске

Светлана Рябова 13 июня 2019 года в 19.30 ушла из дома № 24 по улице Народной и до настоящего момента о её местонахождении ничего не известно.

16.06.2019 Фото: ГУ МВД по НСО Один комментарий
 
SOS: без вести пропала кудрявая девушка в Новосибирске

13 июня Рябова Светлана Александровна ушла из дома № 24 по улице Народной

13 июня Рябова Светлана Александровна ушла из дома № 24 по улице Народной и до настоящего момента о её местонахождении ничего не известно, сообщило «Курьер.Среда.Бердск» ГУ МВД по НСО.

Отделом полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается без вести пропавшая Рябова Светлана Александровна, 06.05.1986 г.р., которая 13 июня 2019 года в 19.30 ушла из дома № 24 по улице Народной и до настоящего момента о её местонахождении ничего не известно.
Приметы на момент ухода: на вид 26-30 лет, русые волнистые волосы средней длины, худощавое телосложение, рост около 160 см.
Была одета: джинсовая куртка серого цвета, серая майка, лосины тёмного цвета с оранжевыми цветочками, белые кроссовки с красными полосами.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в полицию по телефонам (383) 232-20-02, 232-19-61, 8-996-380-39-95.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Нашлась, загуляла

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