SOS: без вести пропала кудрявая девушка в Новосибирске

13 июня Рябова Светлана Александровна ушла из дома № 24 по улице Народной и до настоящего момента о её местонахождении ничего не известно, сообщило «Курьер.Среда.Бердск» ГУ МВД по НСО.

Отделом полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается без вести пропавшая Рябова Светлана Александровна, 06.05.1986 г.р., которая 13 июня 2019 года в 19.30 ушла из дома № 24 по улице Народной и до настоящего момента о её местонахождении ничего не известно.

Приметы на момент ухода: на вид 26-30 лет, русые волнистые волосы средней длины, худощавое телосложение, рост около 160 см.

Была одета: джинсовая куртка серого цвета, серая майка, лосины тёмного цвета с оранжевыми цветочками, белые кроссовки с красными полосами.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в полицию по телефонам (383) 232-20-02, 232-19-61, 8-996-380-39-95.