Тамару Николаевну Лапину с юбилеем!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал

От всей души поздравляю с Юбилеем своего директора и преподавателя музыкальной литературы музыкальной школы г.Бердска, Лапину Тамару Николаевну!

Дорогая наша, Тамара Николаевна, дай Вам Бог здоровья и долгих лет жизни!

ОГРОМНОЕ СПАСИБО за всё, что Вы для нас делали и за всё, чему Вы нас учили!

Низкий Вам земной поклон!

С уважением, выпускник БДМШ, Горобец И.П.

Редакция присоединяется к поздравлениям!

Дорогая Тамара Николаевна! Здоровья вам и радости!