С праздником медицинского работника!

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Бердское Местное отделение ППП «ЛДПР» от всей души поздравляет всех медиков с профессиональным праздником!

Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях!

С уважением, координатор БМО ППП «ЛДПР», Горобец И.П.