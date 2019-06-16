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С праздником медицинского работника!

Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях!

16.06.2019 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написало Бердское местное отделение ППП «ЛДПР»:

Бердское Местное отделение ППП «ЛДПР» от всей души поздравляет всех медиков с профессиональным праздником!

Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях!

С уважением, координатор БМО ППП «ЛДПР», Горобец И.П.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Дорогие Санитарочки, Сестрички,ВРАЧИ, с Праздником Вас,не обращайте внимание на прессу, они » делают рейтинг», а Вы нас вытаскиваете с » того света»! Здоровья Вам, терпения, и , простите, денег, в Вашем НУЖНОМ труде. С уважением…

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