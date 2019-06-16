С праздником медицинского работника!

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Дорогие Санитарочки, Сестрички,ВРАЧИ, с Праздником Вас,не обращайте внимание на прессу, они » делают рейтинг», а Вы нас вытаскиваете с » того света»! Здоровья Вам, терпения, и , простите, денег, в Вашем НУЖНОМ труде. С уважением…
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