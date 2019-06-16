КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю квартиру на Микрорайоне,16а
Продам 2ю Красная Сибирь 105
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Путина полицейские просят вернуть уволенного из-за «дела Голунова» генерала

РПЦ отказалась строить храм после протестов у драмтеатра в Екатеринбурге

Похоронили погибшего при невыясненных обстоятельствах в Питере 19-летнего жителя Бердска

Декада молодежи в Бердске: От музыки дворцовой площади до паркура и квестов

Переселят попросивших убежище в Канаде жителей Кисилевска

SOS: без вести пропала кудрявая девушка в Новосибирске

Я МЫ Иван Голунов: митинг за свободу слова пройдет 21 июня в Новосибирске

В массовой драке сельчан с цыганами один погиб и пятеро пострадали в Пензенской области

«Демонизирует образ советских людей»: запретить доступ к сериалу «Чернобыль» требуют коммунисты

Троицкая родительская суббота: поминаем близких

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Путина полицейские просят вернуть уволенного из-за «дела Голунова» генерала

Сотрудники полиции составили петицию и объявили готовность выйти на митинг в защиту руководителя аппарата управления МВД по Западному округу Москвы Андрея Пучкова. Но он написал заявление об уходе на пенсию.

16.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Путина полицейские просят вернуть уволенного из за дела Голунова генерала

Полицейские заступились за генерала

Сотрудники полиции создали петицию, в которой просят президента Владимира Путина вернуть Андрея Пучкова на должность главы управления внутренних дел по Западному округу Москвы, которого накануне уволили из-за необоснованного преследования журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Петиция опубликована на сайте Change.org 14 июня. Впрочем, 16 июня страница с петицией оказалась закрытой. Ее успели подписать  1634 человека, узнал «Курьер. Среда. Бердск».

«Махать шашкой, просто выгонять высококвалифицированных руководителей — это совсем крайняя и очень жесткая мера, можно и дисциплинарным взысканием обойтись», — заявляют полицейские. По их мнению, руководитель аппарата управления МВД не должен нести ответственность за возбуждение дела против «невиновного Голунова».

Силовики просят Путина разобраться в ситуации и дать ответ во время предстоящей «Прямой линии». При этом в Московском профсоюзе полиции изданию Znak.com сообщили, что Пучков написал заявление о выходе на пенсию, а также убедил полицейских не отправлять видеобращение в свою защиту на «Прямую линию».

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале добавил, что сотрудники полиции собираются организовать митинг в поддержку Пучкова, передает «Новая газета».

Напомним, в связи с делом Голунова вместе с Пучковым президент уволил начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина.

Спецкорреспондента «Медузы» обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Спустя несколько дней дело против Голунова прекратили в связи с недоказанностью. Журналист настаивал, что наркотики ему подбросили, а дело связано с его расследованием о похоронном бизнесе. Он также рассказывал, что в отделе полиции его избили.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Шторм: Сильный ветер с ливнями и грозами может вернуться в Бердск С подозрением на клещевой энцефалит поступил ребенок в горбольницу Бердска Участники ретро-ралли «Пекин-Париж» миновали Бердск

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика