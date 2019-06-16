Путина полицейские просят вернуть уволенного из-за «дела Голунова» генерала

Сотрудники полиции создали петицию, в которой просят президента Владимира Путина вернуть Андрея Пучкова на должность главы управления внутренних дел по Западному округу Москвы, которого накануне уволили из-за необоснованного преследования журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Петиция опубликована на сайте Change.org 14 июня. Впрочем, 16 июня страница с петицией оказалась закрытой. Ее успели подписать 1634 человека, узнал «Курьер. Среда. Бердск».

«Махать шашкой, просто выгонять высококвалифицированных руководителей — это совсем крайняя и очень жесткая мера, можно и дисциплинарным взысканием обойтись», — заявляют полицейские. По их мнению, руководитель аппарата управления МВД не должен нести ответственность за возбуждение дела против «невиновного Голунова».

Силовики просят Путина разобраться в ситуации и дать ответ во время предстоящей «Прямой линии». При этом в Московском профсоюзе полиции изданию Znak.com сообщили, что Пучков написал заявление о выходе на пенсию, а также убедил полицейских не отправлять видеобращение в свою защиту на «Прямую линию».

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале добавил, что сотрудники полиции собираются организовать митинг в поддержку Пучкова, передает «Новая газета».

Напомним, в связи с делом Голунова вместе с Пучковым президент уволил начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина.

Спецкорреспондента «Медузы» обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Спустя несколько дней дело против Голунова прекратили в связи с недоказанностью. Журналист настаивал, что наркотики ему подбросили, а дело связано с его расследованием о похоронном бизнесе. Он также рассказывал, что в отделе полиции его избили.