На подоконнике в подъезде лежат квитки с ФИО от КБУ. У них нет юриста?

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МУП «КБУ» совсем обнаглело!

На подоконнике в подъезде лежат квитки. В них прямым текстом адрес и Ф. И. О. собственника/нанимателя. Это преступление — ч. 2 ст. 137 УК РФ. Плюс можно иски сразу подавать. Видимо, в данной организации вообще нет юристов?

Такое можно или лично вручать (например, заказным письмом), или там не должны стоять Ф. И. О.

Какие могут быть «персональные данные» с такими специалистами?