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На подоконнике в подъезде лежат квитки с ФИО от КБУ. У них нет юриста?

Такое можно или лично вручать (например, заказным письмом), или там не должны стоять Ф. И. О.

15.06.2019 2 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Гость:

МУП «КБУ» совсем обнаглело!
На подоконнике в подъезде лежат квитки. В них прямым текстом адрес и Ф. И. О. собственника/нанимателя. Это преступление — ч. 2 ст. 137 УК РФ. Плюс можно иски сразу подавать. Видимо, в данной организации вообще нет юристов?
Такое можно или лично вручать (например, заказным письмом), или там не должны стоять Ф. И. О.
Какие могут быть «персональные данные» с такими специалистами?


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(2) Комментариев

  1. Т-Яна

    Точно так же, массовая рассылка однотипная: номер лицевого счета, ФИО собственника, адрес, площадь помещения, количество проживающих. Только паспортные данные не указали…
    Надо с » ч. 2 ст. 137 УК РФ » ознакомиться!

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  2. Аноним

    Все персональные данные уже собраны Веселым и дружным коллективом с достойной заработной платой и социальным мешком

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