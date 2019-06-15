На подоконнике в подъезде лежат квитки с ФИО от КБУ. У них нет юриста?

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Точно так же, массовая рассылка однотипная: номер лицевого счета, ФИО собственника, адрес, площадь помещения, количество проживающих. Только паспортные данные не указали…
Надо с » ч. 2 ст. 137 УК РФ » ознакомиться!
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