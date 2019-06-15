Я МЫ Иван Голунов: митинг за свободу слова пройдет 21 июня в Новосибирске

21 июня в Новосибирске пройдет митинг за свободу слова, журналистики и против неправомерных действий силовиков, сообщили организатор акции «Курьер.Среда.Бердск».

Поводом для митинга стало задержание журналиста-расследователя «Медузы» Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. После массовых акций протеста в разных городах России уголовное преследование Голунова было прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления», о чем заявил глава министерства Владимир Колокольцев. Но вопросы к силовикам остались.

Кто подбросил наркотики, чьи они, кто заказал уголовное дело против журналиста, кто понесет ответственность за это, будут ли пересмотрены другие уголовные дела по статье 228 УК РФ, по которой сидят тысячи россиян?

Митинг пройдет 21 июня в Новосибирске, в сквере на Орджоникидзе, 18, у фонтана на пересечении улиц Орджоникидзе и Советской. Митинг согласован с мэрией Новосибирска. Это не политическая акция, а общегражданская, просим всех участников воздержаться от атрибутов с символикой партий.

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