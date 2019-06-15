В массовой драке сельчан с цыганами один погиб и пятеро пострадали в Пензенской области

Следователями следственного управления при оперативном сопровождении УМВД и УФСБ России по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела по факту криминальной смерти жителя села Чемодановки и покушения на убийство двух и более лиц, сообщает СК РФ по Пензенской области.

По данным следствия, вечером 13 июня 2019 года между местными жителями села Чемодановка Бессоновского района произошел конфликт, в ходе которого пострадало пятеро человек, двое из которых были госпитализированы, еще трое получили различные телесные повреждения, не представляющие угрозу для жизни.

Ранее следственное управление сообщало, что потерпевший 1985 года рождения, поступивший в лечебное учреждение города Пензы, скончался вечером 14 июня от черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело переквалифицировано на п.п. «ж, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) и ч. 3 ст. 30 и п.п. «а, ж, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушения на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений).

Менее чем за сутки с момента передачи уголовного дела в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области следователями допрошено 21 лицо в качестве свидетеля, проведено 22 обыска, 9 осмотров места происшествия, назначено 5 экспертиз, что позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки – участников конфликта. Продолжается опознание лиц, а также проведение иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех участников конфликта и очевидцев произошедшего (с этой целью в настоящее время в органы внутренних дел доставлено 174 лица).

Следственное управление призывает граждан, которые обладают информацией об обстоятельствах совершенного преступления, обращаться в следственное управление по телефону 8(8412)36-17-02 или в полицию по телефону 02.

В группе Пенза live сообщается, что драка произошла по причине того, что лица цыганской национальности приставали к местным девушкам.



— В Чемодановке началась «война»! Жители села восстали против цыган. Они начали массово приставать к нашим детям и отцы вступились за дочерей! Что было в селе — сложно передать словами!!! Пострадали невинные граждане, полиция и скорая только лишь мчатся в село, — написала Екатерина Салмина.

