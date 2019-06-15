«Демонизирует образ советских людей»: запретить доступ к сериалу «Чернобыль» требуют коммунисты

Партия «Коммунисты России» требуют от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировать россиянам доступ к сериалу «Чернобыль» HBO. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального комитета КПКР.

«Роскомнадзор должен заблокировать доступ к гадостному сериалу на всех трекерах, на всех ресурсах», — приводятся в материале слова главы исполкома ЦК КПКР Сергея Малинковича.

По его мнению, сериал «Чернобыль», который сняли HBO, демонизирует образ Советской власти и советских людей.

«Хотя хронология событий сериала и ключевые его моменты в большинстве своем соответствуют реальности, мотивация, сами поступки героев, порядок взаимоотношений в учреждениях и коллективах, наконец, сам моральный климат в советском обществе, являют собой пример абсолютной лжи», — заявил С.Малинкович.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью Агентству «Москва» заявил, что Федеральному агентству по туризму (Ростуризм) нужно обратиться к гражданам с просьбой не ехать в Чернобыль, находясь под впечатлением от просмотра одноименного сериала, созданного американским каналом HBO.

«Чернобыль» — мини-сериал HBO о душераздирающих масштабах катастрофы на АЭС, произошедшей на Украине в апреле 1986 года.