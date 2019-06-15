«Демонизирует образ советских людей»: запретить доступ к сериалу «Чернобыль» требуют коммунисты

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Что касается сериала, я его посмотрел, все серии за раз, не смог остановиться, он шедеврален, невероятная работа декораторов и актёров, тут Оскар всем можно смело вручать, при этом создатели не скрывают, что ради драматизма, всё же это не документальный фильм, были допущенные некоторые разночтения с реальностью, типа голых шахтёров или столба дыма над реактором, но в целом, это шедевр, который в полной мере отдал должное подвигу простых советских людей, разгребавших всю эту хрень.
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