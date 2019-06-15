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«Демонизирует образ советских людей»: запретить доступ к сериалу «Чернобыль» требуют коммунисты

«Роскомнадзор должен заблокировать доступ к гадостному сериалу на всех трекерах, на всех ресурсах», — приводятся в материале слова главы исполкома ЦК КПКР Сергея Малинковича. (ВИДЕО)

15.06.2019 Фото: кадр YouTube Один комментарий
 
Демонизирует образ советских людей: запретить доступ к сериалу Чернобыль требуют коммунисты

 Члены политобъединения убеждены, что проект очерняет реальную историю катастрофы на ЧАЭС в апреле 1986 года

Партия «Коммунисты России» требуют от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировать россиянам доступ к сериалу «Чернобыль» HBO. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального комитета КПКР.

«Роскомнадзор должен заблокировать доступ к гадостному сериалу на всех трекерах, на всех ресурсах», — приводятся в материале слова главы исполкома ЦК КПКР Сергея Малинковича.

По его мнению, сериал «Чернобыль», который сняли HBO, демонизирует образ Советской власти и советских людей.

«Хотя хронология событий сериала и ключевые его моменты в большинстве своем соответствуют реальности, мотивация, сами поступки героев, порядок взаимоотношений в учреждениях и коллективах, наконец, сам моральный климат в советском обществе, являют собой пример абсолютной лжи», — заявил С.Малинкович.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью Агентству «Москва» заявил, что Федеральному агентству по туризму (Ростуризм) нужно обратиться к гражданам с просьбой не ехать в Чернобыль, находясь под впечатлением от просмотра одноименного сериала, созданного американским каналом HBO.

 «Чернобыль» — мини-сериал HBO о душераздирающих масштабах катастрофы на АЭС, произошедшей на Украине в апреле 1986 года.


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(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    Некая маргинальная организация КПКР в которой состоит 10 человек, что то там требует, это прекрасно *CRAZY*
    Что касается сериала, я его посмотрел, все серии за раз, не смог остановиться, он шедеврален, невероятная работа декораторов и актёров, тут Оскар всем можно смело вручать, при этом создатели не скрывают, что ради драматизма, всё же это не документальный фильм, были допущенные некоторые разночтения с реальностью, типа голых шахтёров или столба дыма над реактором, но в целом, это шедевр, который в полной мере отдал должное подвигу простых советских людей, разгребавших всю эту хрень.

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