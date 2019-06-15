Троицкая родительская суббота: поминаем близких

Накануне церковного праздника Святой Троицы, 15 июня, православные верующие отмечают Троицкую родительскую субботу. В этот день принято поминать усопших, читать молитвы о благополучии их душ, ходить на кладбище и совершать поминальные обряды. «Вечерняя Москва» узнала, чего нельзя делать в этот день, и спросила у священника, что произойдет, если запреты нарушить.

В Троицкую родительскую субботу нельзя посещать никакие увеселительные мероприятия. Это день скорби, поэтому провести его нужно спокойно и сдержанно.

Запрещается ругать или оскорблять умерших. В противном случае они могут разгневаться на вас. Кроме того, нельзя ссориться с родственниками. В этот день родные должны сближаться и вместе вспоминать тех, кого уже нет рядом.

В родительскую субботу верующие отправляются на службу в храм, чтобы подать записку с именами покойных родственников, поставить свечу и помолиться за упокой души. Тем, кто серьезно относится к религиозным обычаям, пропускать богослужение нельзя. Молитвы помогут усопшим обрести спокойствие в другом мире. Если посетить службу не получается, то панихиду надо прочесть дома и обязательно зажечь свечу. Но важно знать: нельзя поминать и отпевать тех, кто покончил жизнь самоубийством и не был крещен при жизни.

В Троицкую субботу не стоит заниматься домашними делами — готовить, убираться, стирать.

А чтобы не встретить русалок, запрещалось работать в поле и ходить в лес поодиночке.

Под запретом были все процедуры, связанные с водой. Также нельзя было шить, прясть и убираться. Поговаривали: с Троицкой субботы три дня не метут, на четвертый — в доме убирают.

Мнением о суевериях про родительскую субботу поделился священнослужитель Русской православной церкви Димитрий Смирнов (отец Димитрий).

— На этот счет есть хорошая пословица: «На каждый чих не наздравствуешься», — отметил он. — У нас народ творческий и изобретательный, поэтому суеверия рождаются мгновенно. Некоторые из них запоминаются и кочуют из поколения в поколение. Но соблюдать их православному человеку не нужно. Руководствоваться надо заповедями божьими. В Священном Писании сказано: «Нелепых и бабьих басен отвращайся». А все эти предания и суеверия не что иное, как басни, — сказал священник.

Он также рассказал, откуда взялось мнение, что усопший родственник разгневается, если в родительскую субботу его дети не придут в храм прочитать молитву.

— На самом деле, никакого подтверждения этому не существует. Такие правила зарождались внутри семей сотни лет назад. Например, какая-то бабушка хотела пойти с внуком в церковь, а тот отказывался, потому что хотел поиграть. И тогда она могла запугать внука тем, что если он не пойдет, то другая умершая бабушка будет сердиться. Так в быту и рождались всякие чудные правила и запреты, — рассказал отец Димитрий.

КСТАТИ

Троицкая суббота — это последняя веха в жизни Ветхозаветной церкви. Это переломный момент, важнейший этап в развитии религии. Именно поэтому служители православия считают, что к этому торжеству нужно отнестись очень серьезно, обязательно вспомнить всех усопших. Среди других родительских суббот принято выделять еще Мясопустную, Дмитриевскую, Радуницу и другие. Особое значение этот праздник имеет для семей, в которых кто-то ушел из жизни недавно.