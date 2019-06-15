Перед Троицей на кладбище пустят дополнительные автобусы в Бердске
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Сделать дополнительные автобусы в эти святые дни-это забота о людях. Плохо то, что вице-мэр Захаров неоднократно (в том числе на страницах газеты Курьер.Среда.Бердск) заявлял о необходимости сделать дорогу в районе кладбища. Дорога до сих пор в ужасном состоянии. В таком состоянии она более 20 лет, что свидетельствует о недееспособности наших руководителей. Василий Макарович Шукшин:»Если у тебя получилось обмануть человека-это не значит, что он дурак. Это значит, что тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь!»
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