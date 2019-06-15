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Перед Троицей на кладбище пустят дополнительные автобусы в Бердске

От вокзала на погост будет курсировать больше муниципального транспорта, на проезд сохраняются льготы.

15.06.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Перед Троицей на кладбище пустят дополнительные автобусы в Бердске

Автобусы будут ходить 15 июня каждые 30 минут с 8.00 до 15.00

Увеличится пассажиропоток в сторону нового кладбища накануне Троицы в Бердске.

— Традиционно люди поминают своих близких. Будут организованы дополнительные маршруты автобуса. Автобусы 15 июня, в субботу, будут следовать от остановки «Вокзал» с 8.00 до 15.00 с интервалом 30 минут. На данных маршрутах будут предоставлены льготы для проезда на транспорте, — сообщила на совещании чиновников 10 июня начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.


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(1) Комментарий

  1. Николай

    Сделать дополнительные автобусы в эти святые дни-это забота о людях. Плохо то, что вице-мэр Захаров неоднократно (в том числе на страницах газеты Курьер.Среда.Бердск) заявлял о необходимости сделать дорогу в районе кладбища. Дорога до сих пор в ужасном состоянии. В таком состоянии она более 20 лет, что свидетельствует о недееспособности наших руководителей. Василий Макарович Шукшин:»Если у тебя получилось обмануть человека-это не значит, что он дурак. Это значит, что тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь!»

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